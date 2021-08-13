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Otomotiv hisseleri ÖTV düzenlemesine nasıl tepki verdi? Tofaş, Ford Oto ve Doğuş Otomotiv hisseleri son durum

13.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan haberde, bugünden itibaren sıfır otomobilden alınan ÖTV matrahlarında düşüş yapılacak. Peki, Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv hisselerinin ÖTV değişikliğine tepkileri ne oldu? İşte ÖTV kararı sonrası Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hisselerinde yaşanan son gelişmeler.

Otomotiv hisseleri ÖTV düzenlemesine nasıl tepki verdi? Tofaş, Ford Oto ve Doğuş Otomotiv hisseleri son durum

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından otomotiv sektöründeki şirketlerin Borsa İstanbul'daki hisseleri güne yükselişle başladı.

DOĞUŞ OTOMOTİV

Alınan kararın ardından Doğuş Otomotiv, güne yüzde 3 ‘e yakın yükselişle başladıktan hemen sonra perşembe günkü kapanışa göre hala yüzde 3,5 yukarıda bulunuyor.

DOAS

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TOFAŞ'IN HİSSE FİYATI

ÖTV haberi Tofaş yatırımcısına da yaradı. Tofaş, haberlerin ardından yüzde 2,60’a kadar yükseldikten sonra öğle saatlerinde hala yüzde 2,6 yukarıda bulunuyor.

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FORD OTO YÜKSELDİ

Ford Oto ise güne yüzde 1,5 yukarıda başladıktan sonra kazançlarını yüzde 0,5’e kadar azalttı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Tofaş
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