Otomotiv hisseleri ÖTV düzenlemesine nasıl tepki verdi? Tofaş, Ford Oto ve Doğuş Otomotiv hisseleri son durum

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından otomotiv sektöründeki şirketlerin Borsa İstanbul'daki hisseleri güne yükselişle başladı.
Alınan kararın ardından Doğuş Otomotiv, güne yüzde 3 ‘e yakın yükselişle başladıktan hemen sonra perşembe günkü kapanışa göre hala yüzde 3,5 yukarıda bulunuyor.
ÖTV haberi Tofaş yatırımcısına da yaradı. Tofaş, haberlerin ardından yüzde 2,60’a kadar yükseldikten sonra öğle saatlerinde hala yüzde 2,6 yukarıda bulunuyor.
Ford Oto ise güne yüzde 1,5 yukarıda başladıktan sonra kazançlarını yüzde 0,5’e kadar azalttı.
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