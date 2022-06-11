Sıfır araç almak isteyenler için markalar tek tek duyurdu: 300 bin TL'nin altında araba kalmadı! İşte haziran ayı kampanyalı araba fiyatları...

Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam ediyor. Öte yandan esnaf oto galericiler, sıfır araç liste fiyatlarına haftalık olarak artış geldiğini belirtti. Ayrıca 300 bin TL’nin altında ise araç kalmadı. YÜZDE 25 ZAM GELDİ Rusya - Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılar ve yükselen dolar kurundan dolayı, araç fiyatlarına yüzde 25'e varan artışlar yaşandı. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle otomobilde talep ikinci el otoya kaydı. İkinci el otomobil pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar aradıkları aracı bulmakta zorlanıyor. İşte haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

Sıfır otomobillerde Haziran ayı zamlı fiyat listesi

VOLKSWAGEN Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 463 bin 400 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 500 bin 100 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 540 bin TL Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 592 bin TL

IBIZA IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 402 bin TL Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 525 bin TL YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 650 bin TL ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 570 bin TL

SKODA Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 399 bin 900 TL SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 547 bin 900 TL KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 616 bin 900 TL

CITROEN YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 434 bin TL YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel: 558 bin TL C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 469 bin 500 TL