Sıfır araç almak isteyenler için markalar tek tek duyurdu: 300 bin TL'nin altında araba kalmadı! İşte haziran ayı kampanyalı araba fiyatları...

Otomobil piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam ediyor. Öte yandan esnaf oto galericiler, sıfır araç liste fiyatlarına haftalık olarak artış geldiğini belirtti. Ayrıca 300 bin TL’nin altında ise araç kalmadı.
YÜZDE 25 ZAM GELDİ
Rusya - Ukrayna savaşıyla artan maliyetler, sıfır otomobil üretiminde yaşanan sıkıntılar ve yükselen dolar kurundan dolayı, araç fiyatlarına yüzde 25'e varan artışlar yaşandı.
Sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle otomobilde talep ikinci el otoya kaydı. İkinci el otomobil pazarında yükselen fiyatlar nedeniyle vatandaşlar aradıkları aracı bulmakta zorlanıyor.
İşte haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…
Sıfır otomobillerde Haziran ayı zamlı fiyat listesi
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 463 bin 400 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 500 bin 100 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 540 bin TL
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 592 bin TL
IBIZA
IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 402 bin TL
Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 525 bin TL
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 650 bin TL
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 570 bin TL
SKODA
Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 399 bin 900 TL
SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 547 bin 900 TL
KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 616 bin 900 TL
CITROEN
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 434 bin TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel: 558 bin TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 469 bin 500 TL
DACIA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 435 bin TL
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 401 bin 900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 456 bin 900 TL
Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 476 bin 900 TL
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 524 bin 900 TL
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 519 bin 900 TL
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