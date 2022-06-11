‘Taşıt kredisi faiz oranları artışa geçti!' Bu sözler araba almak isteyenleri çok üzecek: BDDK ve TCMB'nin hamlesi kredi taksit hamlesi ile...

Ekonomi yönetimi, kurda devam eden artış ve yüksek enflasyon ortamında ekonominin bir miktar soğutulmasına yönelik yeni makro ihtiyati önlemleri devreye aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri genel vade sınırı ve kredi kartı asgari ödeme tutarları ile dönem borçlarında değişiklik yaptı. Buna göre Kurul, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltmesi de taşıt kredileri faiz oranlarının yükselişe geçmesine neden oldu. Ancak, çip krizi nedeniyle talep arzın çok gerisinde olduğu için bu gelişmelerin satışlara sınırlı etkisi olması bekleniyor.

“SATIŞLARA ETKİSİ SINIRLI OLUR”

DÜNYA’ya konuşan otomotiv sektörü temsilcileri, BDDK’nın bireysel kredileri daraltmaya yönelik adımının otomobil satışlarına etkilerini değerlendirdi. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, BDDK’nın tüketici kredilerine ilişkin sınırlama getirmesine yönelik, “Bu sınırlama ile yıl başından bu yana yüzde 36 ve sadece mayıs ayında yüzde 21 fiyat artışı yaşayan ikinci el sektöründe araca ulaşım için tüketicilerin kullandığı önemli bir finansmana ulaşımı kısıtlayacak” diye konuştu.

Tüketici kredisi ile alımı tercih eden tüketicilerin kısmen bu ihtiyaçlarını araç kredisi ile ikame edeceklerini öngördüklerini söyleyen Melih Mutlu, “Öte yandan son 1 yıldır yüksek kredi oranları nedeni ile birçok tüketicinin de kredi ürünleri yerine nakit alıma yöneldiğini gözlemliyoruz. Dolaysıyla etkisinin yüksek olacağına dair bir beklentimiz bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

Vavacars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Kredili satışların payı geçmişe göre zaten düşüş göstermişti. Ek olarak talebin giderek arttığı bir sezondayız. Bu iki sebepten dolayı satışlara herhangi olumsuz bir etki öngörmüyoruz” dedi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da BDDK’nın yeni düzenlemesinin ikinci el araç alımında peşinatını destekle karşılayacak tüketiciyi zorlayacağını belirterek, ikinci el satışlarına olumsuz yansıyacağını dile getirdi.

“TAŞIT FAİZ ORANLARI ARTIŞA GEÇTİ”

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Alp Gülan, “BDDK’nın düzenlemesi taşıt kredisini içermediğinden etkisi sınırlı olacaktır. Ancak, yeni ekonomik tedbirler kapsamında açıklanan bir diğer karar da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltmesi oldu. Dolaysıyla maliyetler arttığı için O yüzden ticari krediler çok arttı. Taşıt kredi faiz oranları bugün yükselişe geçti. Neredeyse yüzde 3’lere geldi. Bu durum hem sıfır hem de ikinci el araçlarda tüketicinin finansmana erişimini zorlaştıracak” diye konuştu.



