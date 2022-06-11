FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. ‘Taşıt kredisi faiz oranları artışa geçti!' Bu sözler araba almak isteyenleri çok üzecek: BDDK ve TCMB'nin hamlesi kredi taksit hamlesi ile...

‘Taşıt kredisi faiz oranları artışa geçti!' Bu sözler araba almak isteyenleri çok üzecek: BDDK ve TCMB'nin hamlesi kredi taksit hamlesi ile...

11.06.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hâlihazırda yüzde 25’in üzerinde zamlanan otomobil fiyatları için bir kötü haber de BDDK’dan geldi. Geçtiğimiz gün alınan ekonomideki yeni kararlar sonrası bireysel kredi kullanımına sınırlama getirilmesinin ardından, TCMB’nin hamlesi taşıt kredi faiz oranlarının yükselişe geçmesine neden oldu. İşte taşıt kredisi için son dakika haberinin detayları…

‘Taşıt kredisi faiz oranları artışa geçti!' Bu sözler araba almak isteyenleri çok üzecek: BDDK ve TCMB'nin hamlesi kredi taksit hamlesi ile...

Ekonomi yönetimi, kurda devam eden artış ve yüksek enflasyon ortamında ekonominin bir miktar soğutulmasına yönelik yeni makro ihtiyati önlemleri devreye aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri genel vade sınırı ve kredi kartı asgari ödeme tutarları ile dönem borçlarında değişiklik yaptı. Buna göre Kurul, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltmesi de taşıt kredileri faiz oranlarının yükselişe geçmesine neden oldu. Ancak, çip krizi nedeniyle talep arzın çok gerisinde olduğu için bu gelişmelerin satışlara sınırlı etkisi olması bekleniyor.

2

“SATIŞLARA ETKİSİ SINIRLI OLUR”

DÜNYA’ya konuşan otomotiv sektörü temsilcileri, BDDK’nın bireysel kredileri daraltmaya yönelik adımının otomobil satışlarına etkilerini değerlendirdi. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu, BDDK’nın tüketici kredilerine ilişkin sınırlama getirmesine yönelik, “Bu sınırlama ile yıl başından bu yana yüzde 36 ve sadece mayıs ayında yüzde 21 fiyat artışı yaşayan ikinci el sektöründe araca ulaşım için tüketicilerin kullandığı önemli bir finansmana ulaşımı kısıtlayacak” diye konuştu.

Sıfır araç almak isteyenler için markalar tek tek duyurdu: 300 bin TL'nin altında araba kalmadı! İşte haziran ayı kampanyalı araba fiyatları...Sıfır araç almak isteyenler için markalar tek tek duyurdu: 300 bin TL'nin altında araba kalmadı! İşte haziran ayı kampanyalı araba fiyatları...

Tüketici kredisi ile alımı tercih eden tüketicilerin kısmen bu ihtiyaçlarını araç kredisi ile ikame edeceklerini öngördüklerini söyleyen Melih Mutlu, “Öte yandan son 1 yıldır yüksek kredi oranları nedeni ile birçok tüketicinin de kredi ürünleri yerine nakit alıma yöneldiğini gözlemliyoruz. Dolaysıyla etkisinin yüksek olacağına dair bir beklentimiz bulunmuyor” açıklamasını yaptı.

Vavacars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, “Kredili satışların payı geçmişe göre zaten düşüş göstermişti. Ek olarak talebin giderek arttığı bir sezondayız. Bu iki sebepten dolayı satışlara herhangi olumsuz bir etki öngörmüyoruz” dedi.
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da BDDK’nın yeni düzenlemesinin ikinci el araç alımında peşinatını destekle karşılayacak tüketiciyi zorlayacağını belirterek, ikinci el satışlarına olumsuz yansıyacağını dile getirdi.

1

“TAŞIT FAİZ ORANLARI ARTIŞA GEÇTİ”

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Alp Gülan, “BDDK’nın düzenlemesi taşıt kredisini içermediğinden etkisi sınırlı olacaktır. Ancak, yeni ekonomik tedbirler kapsamında açıklanan bir diğer karar da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltmesi oldu. Dolaysıyla maliyetler arttığı için O yüzden ticari krediler çok arttı. Taşıt kredi faiz oranları bugün yükselişe geçti. Neredeyse yüzde 3’lere geldi. Bu durum hem sıfır hem de ikinci el araçlarda tüketicinin finansmana erişimini zorlaştıracak” diye konuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
300 bin TL'nin altında sıfır araç kalmadı300 bin TL'nin altında sıfır araç kalmadı
Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu! Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!
Altında rekoru merkez bankaları getirebilir!Altında rekoru merkez bankaları getirebilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Küstah sözler! Haddini aştı... "Uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek"

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Benzine zam geldi! Litresi 30 liraya dayandı

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Tolunay Kafkas'a büyük tepki var! ''Yazıklar olsun''

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!

Gelire endeksli senet koşulları açıklandı

Gelire endeksli senet koşulları açıklandı

Resmen yürürlükte! Kira artışlarına sınırlama

Resmen yürürlükte! Kira artışlarına sınırlama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Kanlar içinde yürüdü, yere yığıldı! Penisi koptu

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Dans ederken göğüsleri açıldı! Stattan böyle dışarı atıldı

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.