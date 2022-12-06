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Sıfır otomobilde ÖTV muamması: Bayileri arayan o cevap karşısında şaştı: Vatandaş çareyi ikinci elde buldu ama…

06.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV matrah güncellemesi sonrası sıfır ve ikinci el otomobil piyasası karıştı. Bayilerde sıfır araç bulunmazken vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Ancak düzenleme sonrası orada da fiyatlar yükseldi. Araç fiyatlarına sınırlı etki yapan vergi güncellemesi vatandaşın alım iştahını arttırsa da bayileri aradıklarında aldıkları cevap şaşırttı. Sektör ise ÖTV’de köklü bir değişikliğin adımlarını atmak üzere harekete geçti.

ÖTV matrah güncellemesi ile beklediği indirimi fiyatlarda göremeyen vatandaşlar şimdi de sıfır araçlarda bulunabilirlik sorunu ile karşı karşıya. Bayilerden eli boş dönenler ise yeniden ikinci el araçlara yöneldi. Ancak fiyatlar ikinci el araçlarda da artmış durumda. Matrah güncellemesine rağmen zam gelmeye devam eden sıfır otomobil piyasası, ikinci elde de fiyatları bir miktar yukarı çekti. Sektör temsilcileri talep olmasına rağmen piyasada durgunluk olduğunu dile getiriyor.

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PİYASADA SIFIR ARAÇ BULUNMUYOR

Kanal D Ana Haber’e konuşan vatandaşlardan bazıları, “Her bayiyi aradık. Araç yok, araç yok, araç yok!” diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başka vatandaş ise bayileri aradığında, ‘Aralık’ta araç gelmeyecek’ cevabı ile karşılaştığını belirtti.

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YILBAŞI ZAMLARI BEKLENİYOR

Birçok satıcının arabalarını satmak için yılbaşı zamlarını beklediğini ifade eden sektör temsilcileri ise, “Yakın zaman önce piyasada bir düşüş bekleniyordu. Vatandaşlar araba almıyordu, piyasa durgunlaşmıştı. Şu anda daha önce araç aldığımız insanlar direkt cayıyorlar ve alamıyoruz. Satmama sebepleri de ‘fiyatlar yükseldi’ gibi birçok bahaneler söylüyorlar. Bu hafta çok fazla zam geldi. O yüzden neredeyse kimse araba getirmemiş. Satmak için yılbaşını bekliyorlar. Yılbaşından sonra asgari ücret 8-9 bin lira olacak diye kimse herhangi bir şey satmıyor. Bunlara zam geldiğinde de her şeye zam geliyor. Yılbaşından sonra sıfır arabalara gelecek zamlar da var. Matrah düzenlemesi sonrası tam tersi bir durum oldu. Fiyatlarda herhangi bir düşüş yok, aksine yükseldi” diyor.

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VERGİLERDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK

Öte yandan otomobil piyasasında köklü bir değişiklik için çok kritik bir hamle geldi. ÖTV matrah düzenlemesi sonrası sektöre ivme kazandıracak ikinci hamleyi yapan Otomotiv Distribütörleri Derneği, ÖTV sıfırlama üzerinde şekillenen önemli bir çalışmanın yetkililere paylaşıldığını açıkladı. “Bizim buradaki önerimiz ise süreci doğru planlama ile yürüterek ÖTV’yi kademeli olarak düşürmek” diyen ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV oranlarındaki kademeli düşüşün hayata geçirilmesiyle toplam pazarın 2,25 milyon adetlere çıkabileceğini belirtiyor.

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