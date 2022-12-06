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Fiyat makası iyice daraldı! Vatandaşın araç tercihi değişti

06.12.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de SUV araçlara rağbet gitgide artıyor. Artık genişliği bakımından tercih edilen sedan modellerin yerini SUV modeller aldı. Bunda etkili olan faktör ise sedan ve SUV arasındaki fiyat makasının iyice daralması. Fark ise 200 bin TL'yi buluyor. Öte yandan dizel araç tercihi de benzine kaymış durumda.

Fiyat makası iyice daraldı! Vatandaşın araç tercihi değişti

Sedan araç popülerliğini yitirdi. Genişliği bakımından tercih edilen sedan modeller, fiyat farkının iyice daralmasıyla birlikte yerini SUV modellere bıraktı. Geçen yıla göre bu yıl SUV model satışı artarken, sedan model satışı ise azaldı. Öte yandan vatandaşlar dizel yerine artık benzinli araçları tercih etmeye başladı.

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SUV SATIŞTA SEDANI GEÇTİ

Sedan ve SUV fiyatları birbirine yaklaştı. Türkiye'de SUV'a rağbet arttı. Binek araç pazarı bu yıl yüzde 2,4 daraldı. Geçen yıl 204 bin sedan araç satılırken, bu yıl rakam 188 bin oldu. SUV'ların 188 binlik satış adedi bu yıl 208 bine çıktı. Bir firma yetkilisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada SUV araçların, sedan araçlardaki genişliği sağlamasının rağbeti artırdığını belirtti.

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FİYAT MAKASI İYİCE DARALDI

Vatandaşı etkileyen en önemli etken fiyat performansı... SUV ile sedan arasındaki fiyat makası iyice daraldı. İki model arasındaki fiyat farkı ise 200 bin TL'yi buluyor. Benzinli araç oranı da yüzde 69'a çıktı. Benzinli tercihi de kişiden kişiye değişiyor.

İLK SORU 'SUV ARAÇ VAR MI?' OLUYOR

Show Haber'in haberine göre vatandaşlar araç bakmaya geldiğinde ilk sordukları sorunun 'SUV araç var mı?' olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil SUV Sedan

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