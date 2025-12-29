FİNANS

Son 3 gün! Markalar tek tek açıkladı: İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları...

Otomobil almak isteyenlerin beklediği yıl sonu kampanyalarında son günler yaklaştı. 2025 model otomobil stoklarını bitirmek isteyen markalar faizsiz kredi kampanyaları yapıyor. İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları...

Cansu Akalp

Yıl sonu kampanyasında son 3 güne girildi. Otomobil sahibi olmak isteyenler kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. 2025 model otomobil stoklarını tüketmek isteyen markalar pek çok kampanya yapıyor.

Faizsiz kredi kampanyaları, fiyat indirimleri, takas destekleri gibi birçok enstrümanı kullanarak müşteri çekmeye çalışan markaların indirimlerinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.

AVANTAJ VAR MI?

NTV'nin haberine göre; Sıfır alınan 2025 model otomobil hem fiyat hem de yapılacak kilometre açısından avantaj sağlıyor. Faizsiz krediyle alınan otomobil büyük bütçe avantajı sağlıyor ve 2026 yılında da yeni modellerin fiyatları yüksek olacağı için 2025 model otomobilin fiyatı da değerlenmiş oluyor. Ayrıca bir yılda ortalama 15 bin kilometre yapan otomobil 2025'in sonunda alındığı için ikinci elde satarken yılbaşında alınan araçlara nazaran daha düşük kilometreye sahip olacağından daha fazla müşteriye hitap ediyor.

İŞTE MARKA MARKA SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI

Son 3 gün! Markalar tek tek açıkladı: İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları... G1

Ford Puma, Ford Puma Gen-E, Ford Explorer, Ford Capri'de 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Ford Focus'ta 300 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapılıyor.

Son 3 gün! Markalar tek tek açıkladı: İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları... G2

Alfa Romeo Junior Ibrida'ya özel 121 bin 529 lira takas desteği sunuluyor.

Son 3 gün! Markalar tek tek açıkladı: İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları... G3

BMW modellerinde 7 milyon liraya kadar 6 ay vadede tüzel kişilere sıfır faizli kredi ve 12-24 ay aralığında yüzde 1,69'la yüzde 2,29 oranında değişen faizlerle krediler sunuluyor.

Son 3 gün! Markalar tek tek açıkladı: İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları... G4

Audi A6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satışa sunuldu.

Son 3 gün! Markalar tek tek açıkladı: İşte sıfır faizli otomobil kampanyaları... G5

Peugeot'tan 6-12 ay vadede 700 bin liraya kadar yüzde 0-0,49 oranında faiz oranlarıyla kredi imkanı.

