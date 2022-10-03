TOGG’a günler kala elektrikli otomobil piyasası karıştı! En ucuzu 760 bin lira…

29 Ekim’de seri üretime başlayacak ve Mart ayında yollara inecek yerli otomobil TOGG için geri sayım başlarken, küresel otomotiv devrelerinin en son teknoloji yüzde 100 elektrikli araçları mercek altına alındı. Türkiye’de satışa sunulan ve en fazla aranan elektrikli araçlar; anahtar teslim fiyatları, performans ve motor güçleri ile karşılaştırıldı.

2022’nin Temmuz ayı ile birlikte elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Buna göre yeni vergi düzenlemesiyle, motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı 700 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı motor gücüne sahip olan ancak 700 bin TL’yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 40 oldu.

Ancak vatandaşlar güçlü elektrik motoruna sahip araçlarda ÖTV'nin daha makul seviyeye çekilmesini istiyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI TÜRKİYE’DE YÜZDE 154 ARTTI

Bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu. Yılın ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 81 arttı. Türkiye’de ise 2022’nin ilk yarısında elektrikli araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 154 artış gösterdi. Böylece Türkiye yüzde 8 pazar payına erişti.