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TOGG’a günler kala elektrikli otomobil piyasası karıştı! En ucuzu 760 bin lira…

03.10.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli otomobil TOGG 29 Ekim’de seri üretime geçerek, Mart ayında yollara çıkacak. TOGG’un fiyatının ne olacağı çok konuşurken Türkiye elektrikli araç piyasasında rekabet arttı. Mercedes, BMW, Hyundai gibi küresel markalar fiyat listelerini tek tek açıkladı. En ucuz elektrikli otomobil ise şu an için 760 bin lira olarak görülüyor.

29 Ekim’de seri üretime başlayacak ve Mart ayında yollara inecek yerli otomobil TOGG için geri sayım başlarken, küresel otomotiv devrelerinin en son teknoloji yüzde 100 elektrikli araçları mercek altına alındı. Türkiye’de satışa sunulan ve en fazla aranan elektrikli araçlar; anahtar teslim fiyatları, performans ve motor güçleri ile karşılaştırıldı.

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2022’nin Temmuz ayı ile birlikte elektrikli araçlara ÖTV indirimi yapıldı. Buna göre yeni vergi düzenlemesiyle, motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahı 700 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlar için yeni vergi oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Aynı motor gücüne sahip olan ancak 700 bin TL’yi aşan elektrikli araçların ÖTV oranı ise yüzde 40 oldu.

Ancak vatandaşlar güçlü elektrik motoruna sahip araçlarda ÖTV'nin daha makul seviyeye çekilmesini istiyor.

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ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI TÜRKİYE’DE YÜZDE 154 ARTTI

Bataryalı elektrikli araçlar, bu yılın durgun araç piyasasında en çok tercih edilen araç türü oldu. Yılın ilk yarısında küresel bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 81 arttı. Türkiye’de ise 2022’nin ilk yarısında elektrikli araç satışları, bir önceki yıla göre yüzde 154 artış gösterdi. Böylece Türkiye yüzde 8 pazar payına erişti.

EN UCUZ ELEKTRİKLİ ANAHTAR TESLİM 760 BİN LİRA

Küresel otomotiv üreticileri yeni model elektrikli araçlarını Türkiye’de pazarlıyor. Mercedes, BMW, MG, Kia, Hyundai ve Renault gibi ünlü markaların son model araçları listelenmeye devam ediyor. Sıfır elektrikliye sahip olmak isteyenler önce beğendikleri araç için ön sipariş oluşturuyor. Sonra belirlenen takvimde araçlarını teslim alıyorlar. En ucuz elektrikli şuan için 760 bin lira olarak görülüyor.
Türkiye’de en fazla aranan elektrikli araçlar arasında yer alan 2022 model Renault Zoe 80 KW motor gücü, anahtar teslim fiyatı 760 bin lira en uygun elektrikli olarak öne çıktı.
Yeni BMW i4 M50 590 km menzili, 400 KW motor gücüyle, 3 milyon 115 bin liralık anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor. BMW ailesinin diğer elektriklisi BMW iX3, 460 km menzili, 286 KW motor gücü ve 2,7 milyon TL anahtar teslim fiyatıyla listede.
MG, Yeni MG4 modeli ile elektrikli araç yelpazesini genişletiyor. 450 km menzili ve özel platform teknolojisiyle mg4’ün 2023 yılında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.
650 km menzil, 100 kw motor gücüne sahip Mercedes Yeni EQS 350 anahtar teslim fiyatı 3 milyon 907 TL ile satışa sunuldu. Tamamen elektrikli Hyundai IONIQ ise 225 kW motor gücüne sahip. Türkiye’de anahtar teslim satış fiyatı 1 milyon 970 bin lira olarak belirlendi. Mercedes EQ ailesinin en çok aranan arabalarından EQA 350 ise 422 km menzili, 215 kw motor gücü ve 1 milyon 841 bin lira anahtar teslim fiyatıyla satılıyor. EQE 300 de yaklaşık 600 km menzile sahip olup, 215 kw motor gücüyle anahtar teslim 2 milyon 720 bin liradan alıcı arıyor.
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