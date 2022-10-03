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  4. SON DAKİKA |Asgari ücret hesapları yapılırken çok konuşulacak bir hamle daha! 'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

SON DAKİKA |Asgari ücret hesapları yapılırken çok konuşulacak bir hamle daha! 'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

03.10.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret hesaplarının yapıldığı bugünlerde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başta otomobil ve cep telefonu olmak üzere birçok kalemde düzenleme yapılması yönünde talimat verdiği aktarıldı. Söz konusu ekonomik paketin yılbaşı öncesi veya hemen sonrasında açıklanacağı öne sürüldü. İşte vatandaşı ilgilendiren otomobil ve cep telefonu düzenlemesinin ayrıntıları...

SON DAKİKA |Asgari ücret hesapları yapılırken çok konuşulacak bir hamle daha! 'O vergiler kaldırılacak' diyerek duyurdu! ÖTV indirimi mi geliyor?

Son dakika: Yüksek kur, enflasyon ve krediye erişimdeki zorluklar başta otomobil olmak üzere birçok alanda vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Son gelen bilgilere göre başta otomobil ve cep telefonu olmak üzere birçok alanda vergi düzenlemesi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşına kadar hazırlıkların tamamlanması yönünde talimat verdiği aktarılırken vatandaşları etkileyecek ekonomi paketinin yılbaşı öncesi veya hemen sonrasında açıklanacağı öne sürüldü.

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NEREDEYSE HEPSİ YÜZDE 80'LİK ÖTV DİLİMİNE GEÇTİ

Otomobil satışlarında yaşanan gözle görülür azalma sektörde endişe yaratırken, ÖTV matrahlarına yönelik bir düzenlemenin yapılması talep ediliyor. Gelinen noktada ise piyasada satılan neredeyse tüm sıfır otomobillerin yüzde 80'lik ÖTV dilimine geçtiği görüldü. Yüzde 80'lik dilimin altında kalan sayılı araçlar ise markaların en ucuz modellerinin en alt donanıma sahip otomobillerinden oluşuyor.

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VATANDAŞTA 'ÖTV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ' OLUŞTU

Ağustos ayında ikinci el otomobillere getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı, yatırım amaçlı alımların önünü kesmiş olsa da, bu sefer de artan fiyatlar yüzünden aylardır bayilerde araç bulamayanların sıfır otomobile erişimi zorlaştı. Araç alımlarında BDDK'nın getirdiği kredi sınırı ve kredilere erişimde yaşanan sıkıntılar da otomobil alımını zorlaştıran diğer etkenler arasında. Bu sebepler tüketicinin ÖTV güncellemesi ile fiyatların düşeceği ve otomobile erişimin kolaylaşacağı yönünde bir beklenti içerisine girmesine yol açtı.

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OTOMOBİLDEN CEP TELEFONUNA KADAR VERGİ DÜZENLEMESİ

Gazeteci Candaş Tolga Işık, tv100 sitesindeki köşe yazısında Maliye Bakanlığı'nda şu sıralar hummalı bir çalışmanın olduğunu aktardı. Işık, Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı yazısında otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışıldığını aktardı.

ERDOĞAN'DAN TALİMAT! 'YILBAŞINA KADAR TAMAMLAYIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlığa 'Yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın' talimatı verdiği belirtilirken yılbaşından önce veya hemen sonra vatandaşı rahatlatacak paketin açıklanacağı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Otomobil cep telefonu
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