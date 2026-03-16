  Haberler
1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD'li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı!

Savaşın gölgesinde yatırımcı piyasalardaki son durumu mercek altına aldı. Altındaki kayıp büyürken petrol fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öte yandan doların zayıflaması da kayıpları sınırladı. Savaşın taraflarından ateşkes sinyali gelmezken bir yandan da Fed’in alacağı faiz kararı ve Trump’ın açıklamaları takip ediliyor. 16 Mart 2026 tarihinde altın, petrol ve dolarda son durum…

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD'li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Enerji fiyatlarının yükselmesi ile ABD’de kısa vadede faiz indirimi beklentisi zayıfladı. Bundan dolayı ise altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ons altında yaşanan hafif düşüş gram altına da yansıdı.

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı! 1

ALTININ CAZİBESİ AZALIYOR MU?

Şu sıralar gram altın, 7 bin 125 TL seviyesinde, ons altın ise 5 bin 14 dolar bandında bulunuyor. Altın fiyatlarının geriliyor olması rotanın farklı bir yöne oluşmasına neden oluyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltabiliyor.

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı! 2

DOLAR GERİLEDİ

Dolar ise hafif değer kaybetti. Dolar üzerinden fiyatlanan emtiaların diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş ise faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı! 3

“ALTIN İÇİN OLUMSUZ BİR ORTAM”

OCBC stratejisti Christopher Wong, enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı itmesi halinde Fed’in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceğini söyledi. Böyle bir durumda ise Wong, reel getirilerin yüksek kalabileceğine işaret etti ve altın için olumsuz bir ortam oluşacağının altını çizdi.

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı! 4

Wong, kısa vadede altın fiyatlarının dalgalı seyretmeye devam edebileceğini belirterek “Piyasalar Fed’in politika yolunu ve reel getirilerin seyrini yeniden değerlendiriyor” dedi.

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı! 5

BU AY YÜZDE 40 YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ise 100 doların üzerinde savaşın üçüncü haftasına başladı. Brent petrolünün varil fiyatı 1,27 dolar artarak yüzde 1,2 yükselişle 104,41 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 54 sent yükselerek 99,25 dolar seviyesine ulaştı. Her iki petrol kontratı da bu ay yüzde 40’tan fazla yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı! 6

Hürmüz Boğazı’nın kapanması ile petrol altyapısının risk altında kalmasına ve küresel arzda kesinti endişesine yol açıyor. Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım ve üretim maliyetlerinin artmasına ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise çatışmanın “önümüzdeki birkaç hafta içinde” sona erebileceğini ve savaşın bitmesiyle petrol arzının toparlanarak enerji maliyetlerinin düşeceğini öngördüğünü açıkladı.

1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı! 7

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Çarşamba günü Fed’in faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Fed, daha önceki toplantısında da faizi sabit bırakmıştı. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı için 7 ülke ile görüşmelerine devam ediyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.127,83
7.128,78
% -0.1
08:41
Ons Altın / TL
221.593,40
221.745,33
% -0.12
08:56
Ons Altın / USD
5.016,66
5.017,26
% -0.04
08:56
Çeyrek Altın
11.404,53
11.655,56
% -0.1
08:41
Yarım Altın
22.737,77
23.311,11
% -0.1
08:41
Ziynet Altın
45.618,11
46.479,65
% -0.1
08:41
Cumhuriyet Altını
48.004,00
48.732,00
% -0.69
13:01
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Fed Altın ons altın Petrol Brent petrol dolar
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

