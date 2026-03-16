1 ayda yüzde 40 kazandırdı: ABD'li bakan dünyayı ilgilendiren tarihi açıkladı!

Enerji fiyatlarının yükselmesi ile ABD’de kısa vadede faiz indirimi beklentisi zayıfladı. Bundan dolayı ise altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ons altında yaşanan hafif düşüş gram altına da yansıdı.

ALTININ CAZİBESİ AZALIYOR MU?

Şu sıralar gram altın, 7 bin 125 TL seviyesinde, ons altın ise 5 bin 14 dolar bandında bulunuyor. Altın fiyatlarının geriliyor olması rotanın farklı bir yöne oluşmasına neden oluyor. Yüksek faiz ortamı, getiri sağlayan varlıkları daha cazip hale getirerek altının cazibesini azaltabiliyor.

DOLAR GERİLEDİ

Dolar ise hafif değer kaybetti. Dolar üzerinden fiyatlanan emtiaların diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale getirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirilerindeki düşüş ise faiz getirisi olmayan altına olan ilgiyi destekleyen bir unsur olarak öne çıktı.

“ALTIN İÇİN OLUMSUZ BİR ORTAM”

OCBC stratejisti Christopher Wong, enerji fiyatlarının enflasyonu yukarı itmesi halinde Fed’in faiz indirimlerinde temkinli davranabileceğini söyledi. Böyle bir durumda ise Wong, reel getirilerin yüksek kalabileceğine işaret etti ve altın için olumsuz bir ortam oluşacağının altını çizdi.

Wong, kısa vadede altın fiyatlarının dalgalı seyretmeye devam edebileceğini belirterek “Piyasalar Fed’in politika yolunu ve reel getirilerin seyrini yeniden değerlendiriyor” dedi.

BU AY YÜZDE 40 YÜKSELDİ

Petrol fiyatları ise 100 doların üzerinde savaşın üçüncü haftasına başladı. Brent petrolünün varil fiyatı 1,27 dolar artarak yüzde 1,2 yükselişle 104,41 dolara çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 54 sent yükselerek 99,25 dolar seviyesine ulaştı. Her iki petrol kontratı da bu ay yüzde 40’tan fazla yükselerek 2022’den bu yana en yüksek seviyelerine çıktı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması ile petrol altyapısının risk altında kalmasına ve küresel arzda kesinti endişesine yol açıyor. Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş ulaşım ve üretim maliyetlerinin artmasına ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise çatışmanın “önümüzdeki birkaç hafta içinde” sona erebileceğini ve savaşın bitmesiyle petrol arzının toparlanarak enerji maliyetlerinin düşeceğini öngördüğünü açıkladı.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Çarşamba günü Fed’in faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor. Fed, daha önceki toplantısında da faizi sabit bırakmıştı. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı için 7 ülke ile görüşmelerine devam ediyor.