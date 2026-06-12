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Ev sahibi ve kiracılar dikkat! e-Devlet kira sözleşmesinde yeni dönem başladı

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, e-Devlet'ten yapılan kira sözleşmesine hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonu eklendiğini belirtti. İşte kira sözleşmesinde yeni dönem...

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! e-Devlet kira sözleşmesinde yeni dönem başladı

Akçam, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanlığının, e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanan kira sözleşmelerinin 4 Kasım 2024 itibarıyla vatandaşların, 9 Mayıs 2025 itibarıyla da emlak danışmanı ve yetkili kişilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

Hem vatandaşların hem de emlakçıların resmi kurumlarla işlemlerini güvenli, hızlı ve şeffaf şekilde yürüttüğünü vurgulayan Akçam, e-Devlet e-Kira Sözleşmesi hizmetinde 3'üncü fazın devreye alındığını bildirdi.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! e-Devlet kira sözleşmesinde yeni dönem başladı 1

"KARŞI TARAF ONAYLAMADIKÇA SÖZLEŞME YASAL GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAK"

Akçam, yeni düzenlemelere ilişkin şöyle konuştu:

"Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için vatandaşların bu yöndeki yoğun talepleri üzerine 'Hata Düzelt' ve 'Güncelle' fonksiyonu eklendi. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek."

Güncelleme işlemlerinin, barkodlu belgenin oluşturulmasını takip eden 15'inci günden itibaren sözleşme süresi boyunca gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin, ana sözleşmeye bağlı "ek protokol" olarak düzenlenebileceğini anlattı. Karşı tarafça onaylanmayan güncelleme taleplerinde ise mevcut sözleşmenin yasal geçerliliğini korumaya devam edeceğine işaret eden Akçam, sistemle ilgili güncellemelerin de sürdüğünü dile getirdi.

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! e-Devlet kira sözleşmesinde yeni dönem başladı 2

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE UZMANLARCA EĞİTİM VERİLECEK

Akçam, emlakçıların da uygulamaya geçişte herhangi bir sorun yaşamadığını hem vatandaşların hem de sektör temsilcilerinin e-kira sözleşmesini kullandığını belirterek, "Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verilecek. Yakında tüm sektör için zorunlu olacak uygulamanın detayları uzmanlarca anlatılacak." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kira sözleşme
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