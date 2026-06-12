Kredi kartı kullanıcılarının dikkatine: Aidat iadesi mümkün

Kredi kartı kullanıcılarının hesap özetlerinde karşılaştığı yıllık kart aidatları, belirli koşulların oluşması halinde geri talep edilebiliyor. Uzmanlar, tüketicilerin haklarını bilmelerinin ve gerekli başvuruları zamanında yapmalarının önemine dikkat çekiyor.

Bankalar, kredi kartı hizmetleri karşılığında müşterilerinden yıllık kart ücreti alabiliyor. Mevcut düzenlemeler kapsamında bu uygulama yasal kabul edilirken, finans kuruluşlarının müşterilerine aidatlı kartların yanında yıllık ücreti bulunmayan alternatif kart seçeneklerini de sunması gerekiyor.

AİDAT İADESİ HANGİ DURUMLARDA GÜNDEME GELİYOR?

Tüketiciler bazı özel durumlarda ödedikleri kart aidatlarının geri verilmesini talep edebiliyor. Özellikle kart başvurusu sırasında aidatsız kart seçeneği hakkında bilgi verilmemesi, bankanın sözleşmede yer alan hizmetleri eksik sunması ya da tüketicinin yeni açılan kartlarda yasal cayma hakkını kullanması iade talebine dayanak oluşturabiliyor.

Bunun yanı sıra, daha önce Tüketici Hakem Heyetleri veya mahkemeler tarafından tüketici lehine verilmiş kararlar da başvurularda emsal niteliği taşıyabiliyor.

İLK ADIM BANKAYLA İLETİŞİME GEÇMEK

Aidat kesintisiyle karşılaşan kart sahipleri öncelikle bankalarının müşteri hizmetleri kanallarına başvurabiliyor. Çağrı merkezleri, mobil uygulamalar veya internet bankacılığı üzerinden oluşturulan talepler, müşteri memnuniyeti kapsamında değerlendirilebiliyor. Bazı durumlarda bankalar, kesilen ücreti doğrudan müşterinin kartına geri yatırabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Bankadan olumlu dönüş alamayan tüketiciler ise e-Devlet sistemi aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabiliyor. Başvuru sırasında aidat kesintisini gösteren hesap özeti veya ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Başvurunun ardından dosya inceleme sürecine alınıyor.

HAKEM HEYETİ KARARLARI BAĞLAYICI OLABİLİYOR

Dijital başvuru yapmak istemeyen vatandaşlar, gerekli belgelerle birlikte il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine doğrudan müracaat edebiliyor. İnceleme süreci birkaç ay sürebilirken, tüketici lehine verilen kararlar bankalar açısından bağlayıcı nitelik taşıyor.

AİDAT ÖDEMEK İSTEMEYENLER İÇİN ALTERNATİF VAR

Yıllık kart ücretiyle karşılaşmak istemeyen kullanıcılar aidatsız kredi kartlarını tercih edebiliyor. Ancak bu kartlarda puan kazanımı, kampanyalar veya taksit imkanları gibi bazı avantajlar daha sınırlı olabiliyor.

Uzmanlar, kredi kartı tercihi yapılırken harcama alışkanlıklarının ve kişisel bütçenin dikkate alınmasını öneriyor. Finansal durumun doğru analiz edilmesi, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun kartı seçmelerine yardımcı oluyor.