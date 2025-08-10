'149 bin TL geri alabilirler' Kuyumcudan altın alanları uyardı! Kredi kartı ile...

Altın fiyatları yükseldikçe vatandaşın da talebi ona göre şekilleniyor. Nakit parası olmayanlar için kredi kartı ile altın alımı bir süredir vatandaşların tercihleri arasında yer alıyordu. Fakat kredi kartı ile altın alımında komisyonların yüzde 10'a kadar çıktığı belirtiliyor. Peki, kredi kartı ile altın alırken kuyumcular komisyon alabilir mi? İşte esnafın ve tüketici haklarının söyledikleri...

Ekol TV'nin haberine göre; kuyumcularda kredi kartı kullanımının arttığı belirtilirken komisyon oranının da yüzde 10'a kadar çıktığı kaydedildi. Kuyumcu Mehmet Yel, “Gram altın şu anda 4500 TL. Yüzde 10 civarı komisyon oluyor" dedi. Altına yatırım yapmak isteyenler soluğu kuyumcuda alırken son dönemde özellikle kredi kartı ile altın alımı arttı. Buna göre; devreye kartlar beraber komisyonun da girdiği aktarıldı.

"BANKALAR BİZDEN KESİNTİ YAPIYOR"

Yel "Bankalar bizden kesinti yapıyor, biz de mecburen müşteriye yansıtıyoruz. Genelde bilezik alımında kredi kartında komisyon koymuyoruz" dedi.

Bazı kuyumcuların nakit ya da IBAN talep ettiği belirtilirken kuyumcuların yüksek banka komisyonu nedeniyle haklı olduklarını söyledikleri, tüketicilerin ise komisyon vermek istemedikleri aktarıldı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları

"BÖYLE BİR TALEPTE BULUNAMAZLAR"

TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı ise "Böylesine bir talepte bulunamazlar. Eğer tüketiciler, böylesine bir ödemede komisyon ödemek zorunda kalırlarsa tüketici hakem heyetlerine başvurarak 149 bin TL’ye kadar ödemiş oldukları farkı komisyon ücretini geri alma hakkına sahiptirler" şeklinde konuştu.

Tüketici haklarına göre kuyumcular komisyon alamazlar, hatta ücreti IBAN yoluyla da gönderemezler. Saraçlı "Kredi kartı ya da banka kartı ile değil de IBAN'ıma para gönder şeklindeki taleplere de uymasınlar. Çünkü bu kayıt dışı ekonomiyi desteklemek anlamına gelmekte, vergi ziyaı yaratmaktadır. Bu da kanunlara ve yasalara aykırıdır" ifadelerini kullandı.

10 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 4444 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 7266 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 14 bin 533 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 29 bin 688 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN NE KADAR

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 72 bin 330 TL seviyesinde.