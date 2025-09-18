FİNANS

18 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları! Kapalı Çarşı, serbest piyasa son durum...

18 Eylül 2025 güncel altın fiyatlarında son durum! Kapalı Çarşı ve serbest piyasada altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. İşte altın piyasasında güncel rakamlar...

18 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları! Kapalı Çarşı, serbest piyasa son durum...
Ezgi Sivritepe

18 Eylül 2025 tarihinde altın fiyatları, uluslararası ve yerel piyasalarda dalgalanmalar gösterdi. Saat 10:13 itibarıyla ons altın fiyatı 3.641,110 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu fiyat, yatırımcıların dikkatini çeken bir dönemde belirginleşiyor. Altın talebi artış gösteriyor.

Gram altın alım satım fiyatları dikkat çekici. Alış fiyatı 4.841,407 TL, satış fiyatı ise 4.841,859 TL olarak belirlenmiş. Bu fiyatlar, döviz kurlarındaki dalgalanma ve yerel ekonomik faktörlerden etkileniyor. Sürekli değişiklik göstermekte.

Diğer altın türleri arasında çeyrek altın öne çıkıyor. Çeyrek altının alış fiyatı 7.746,25 TL, satış fiyatı ise 7.916,44 TL olarak kaydedilmiş. Yarım altın da yatırımcılar arasında ilgi görüyor. Yarım altının alış fiyatı 15.444,09 TL, satış fiyatı ise 15.832,88 TL seviyelerinde. Cumhuriyet altını da yatırımcıların tercihleri arasında. Alış fiyatı 33.126 TL, satış fiyatı ise 33.627 TL olarak belirtiliyor.

Gremse altın fiyatları alışta 80.146 TL, satışta ise 80.931 TL olarak işlem görmekte. Ata altın alış fiyatı 33.019 TL, satış fiyatı 33.318 TL olarak kaydedildi. Ziynet altın da piyasalarda önemli bir yer tutuyor. Alış fiyatı 30.985 TL, satış fiyatı 31.568,92 TL seçenekleriyle alım satıma açık.

Bilezik altın fiyatları çeşitlilik gösteriyor. 14 ayar bilezik gramı için alış fiyatı 2.712,19 TL, satış fiyatı 3.735,24 TL. 18 ayar bilezik gramında bu rakamlar 3.467,72 TL ve 4.012 TL olarak belirlendi. 22 ayar bilezik gramı için piyasa fiyatları alışta 4.502 TL, satışta 4.743,43 TL seviyelerine ulaştı.

Son olarak, Serbest 0.995 Has Altın alış fiyatı 4.817,20 TL, satış fiyatı ise 4.817,65 TL olarak geçiyor. Altın piyasalarının hareketli olduğu günlerde, yatırımcıların dikkatli olması önem taşıyor. Piyasalardaki değişimler, altın yatırımının risklerini ve fırsatlarını beraberinde getiriyor.

18 Eylül Perşembe güncel altın fiyatları! Kapalı Çarşı, serbest piyasa son durum... 1

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.862,60
4.863,11
% 0.13
10:54
Ons Altın / TL
151.069,19
151.094,31
% 0.01
11:09
Ons Altın / USD
3.655,17
3.655,55
% -0.11
11:09
Çeyrek Altın
7.780,17
7.951,18
% 0.13
10:54
Yarım Altın
15.511,71
15.902,37
% 0.13
10:54
Ziynet Altın
31.120,67
31.707,47
% 0.13
10:54
Cumhuriyet Altını
33.126,00
33.627,00
% -0.37
17:04
