2.450 dolar ile rekor kırmıştı! Altın fiyatı tahmini için yüzde 8'lik artış

İsviçreli banka UBS'in altın ve değerli metaller stratejisti Joni Teves, CNBC'ye konuştu. Teves, bankanın ons altın için 2024 yılı ortalama ve yıl sonu fiyat tahminlerini yüzde 8 yükselttiğini belirtti. Buna göre UBS'in bu yıl için ortalama altın fiyatı öngörüsü 2 bin 365 dolara yükselirken, yıl sonu tahmini 2 bin 600 dolara çıkarıldı.

Teves, ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisinin altını destekleyici faktör olduğunu belirtti. Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.

Yatırımcı duyarlılığının çok yüksek olduğunu belirten Teves, makro belirsizlikler ve jeopolitik risklere dikkat çekti.

Ayrıca merkez bankalarının özellikle de gelişmekte olan ülkelerin altın talebi devam ediyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 314 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının onsu mayıs ayında 2 bin 450 dolarla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

