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  4. 2024 'altın' yıl oldu! Yüzde 50'ye varan kazanç sağladı... Şimdi gözler yeni yılda! İslam Memiş sarı madenin ne kadar olacağını açıkladı

2024 'altın' yıl oldu! Yüzde 50'ye varan kazanç sağladı... Şimdi gözler yeni yılda! İslam Memiş sarı madenin ne kadar olacağını açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.12.2024 10:00
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İnişleri ve çıkışları ile altın koskoca bir yılı tamamladı. Ani yükselişler ve çakılmalar ile yatırımcısını heyecanlandıran altının 2025 yılına başlamasına saatler kaldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılındaki altın beklentisini paylaştı. İşte ayrıntılar...

2024 'altın' yıl oldu! Yüzde 50'ye varan kazanç sağladı... Şimdi gözler yeni yılda! İslam Memiş sarı madenin ne kadar olacağını açıkladı

2025 yılında altın ne kadar olacak? Yatırım araçlarının gözbebeği altın 2024 yılını geride bıraktı. Bu sene sert iniş ve çıkışları ile gündem olan altının 2025 yılında nasıl bir seyir izleyeceği ise yatırımcısı tarafından merak ediliyor.

Ons altın 2024 yılında yüzde 26 oranında yükseliş kaydederken; gram altın ise yüzde 50'ye varan bir yükseliş kaydetti. Donald Trump'ın başkan seçildiği hafta bir düşüş kaydetse de sarı maden koskoca seneyi yükselişleri ve yeni rekorlara imza atarak tamamladı.

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2025 YILINDA GRAM ALTIN 4 BİN LİRA OLABİLİR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 beklentisi olarak pozitik bir seyir beklediğini aktararak, "4 bin - 4 bin 500 lira aralığında bir gram altın 2025 yılında, ons altın tarafında 3 bin - 3 bin 500 dolar aralığı sürpriz olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Memiş, uzun vadeli yatırım için altını işaret etti.

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TV100'deki köşe yazısında altını nasıl bir haftanın da beklediğini aktaran Memiş, şu cümleleri kullandı:

"Yılbaşı tatili nedeniyle sakin bir piyasa bizi bekler. Ons altın, 2 bin 600-2 bin 658 dolar aralığında yılı tamamlaması beklenebilir"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.971,15
2.971,65
% 0.33
11:18
Ons Altın / TL
92.408,66
92.431,49
% 0.33
11:33
Ons Altın / USD
2.613,31
2.613,78
% 0.22
11:33
Çeyrek Altın
4.753,84
4.858,65
% 0.33
11:18
Yarım Altın
9.477,97
9.717,30
% 0.33
11:18
Ziynet Altın
19.015,36
19.375,16
% 0.33
11:18
Cumhuriyet Altını
19.738,00
20.036,00
% -0.53
17:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bitcoin %400 üzwri getiri sağlamış tl mevduat ortalama % 57 gelir sağlamış hala altın diyebiliyor.sözde yılbaşında 3.500 ü zorlycaktı altın :)))
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