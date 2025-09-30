FİNANS

225 TL'ye 'çeyrek altın' Satış için site bile kurdular! Alana da satana da ceza var

Altın fiyatlarındaki yükseliş herkesin radarındayken sahte altın konusu yeniden gündeme geldi. Üstelik bu kez, sahte altınlar için web sitesi bile kurulduğu görüldü. Gram, çeyrek, tam altının sahtesinin 200 TL ile 500 TL arasında bu sitelerde satıldığı öğrenilirken uzmanlar hem satanlar hem de alanlar için ciddi cezalara vurgu yaptı. İşte detaylar...

Hande Dağ

Altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle günlerdir altın konuşuluyor. Ancak altında fiyat yükseldikçe sahtesi de artıyor. Hatta sahte altınlar için web siteleri dahi kurulduğu öğrenildi. Gram, çeyrek, tam altının 200 TL ile 500 TL arasında bu sitelerde satıldığı aktarıldı. Peki, imitasyon yani sahte altın satmanın cezası var mı? İşte detaylar...

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; altın fiyatları yükseldikçe sahtesi de arttı. Kuyumcular "Aldığımız gibi anlıyoruz sahte olduğunu" derken kimi gösteriş için, kimi de gerçeğini alamayınca sahtesini alıyor.

SAHTE ALTINLAR İÇİN WEB SİTELERİ BİLE KURULDU

Sahtesi o kadar arttı ki gramından çeyreğine, yarımından tamına hepsini birebir yaptılar. Hatta online platformlarda sahte altınlar için web siteleri bile kuruldu. 'Birebir model', 'gerçeğinden ayırt edilemez' diye sahte altını açık açık yazıp satıyorlar ve 200 ile 500 lira arasında da fiyat biçiyorlar.

Örnek olarak; serbest piyasada çeyrek altın 8.345 liradan işlem görürken o internet sitesinde çeyrek altının sahtesi 225 TL olarak görüldü.

Peki, bu sahte altınların cezası var mı? Avukat Saro Benglian, "Para sahteciliği olarak ele almak lazım" derken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Çeyrek altın, yarım altın, tam altın gibi sarrafi grubu ürünler sadece basım yetkisi Darpane Genel Müdürlüğüne aittir. Darphane haricinde hiç kimse bunu basamaz veya satışını yapamaz" dedi.

SATANA DA ALANA DA CEZA

Satana da alana da hapis cezası olduğu belirtilirken Avukat Saro Benglian "İnternet üzerinden satanlar 2 yılla 10 yıl hapis cezası tehdidi altındayken alıcı bir yılla hüküm giyer" dedi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

30 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.18 itibarıyla 3862 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.03 itibarıyla 5167 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.04 itibarıyla 8.448 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.04 itibarıyla 16.897 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.19 itibarıyla 35.409 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 86.021 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.175,41
5.176,08
% 0.98
09:10
Ons Altın / TL
160.719,02
160.790,81
% 0.83
09:25
Ons Altın / USD
3.865,68
3.866,10
% 0.84
09:25
Çeyrek Altın
8.280,66
8.462,89
% 0.98
09:10
Yarım Altın
16.509,56
16.925,78
% 0.98
09:10
Ziynet Altın
33.122,64
33.748,05
% 0.98
09:10
Cumhuriyet Altını
34.608,00
35.131,00
% 0.79
17:07
