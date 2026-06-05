Benzine indirim geliyor! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Benzin, ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle sürekli değişiyor.

Ortadoğu gerilimi ile petrol fiyatlarına yaşanan değişim akaryakıt tabelalarına da yansıyor.

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!

Gazeteci Olcay Aydilek, benzine, 2,10 TL indirim geleceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bu indirimin büyük kısmı ise eşel mobil sistemi gereği pompaya 53 kuruş olarak yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.45 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.31 TL

Motorin litre fiyatı: 66.17 TL

LPG litre fiyatı: 31.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.70 TL

Motorin litre fiyatı: 67.71 TL

LPG litre fiyatı: 31.79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.42 TL

Motorin litre fiyatı: 67.44 TL

LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI

Beklenen 53 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi durumunda, pompa fiyatlarının şu şekilde güncelleneceği öngörülüyor:

İstanbul (Avrupa): 62,92 TL/LT

İstanbul (Anadolu): 62,78 TL/LT

Ankara: 63,89 TL/LT

İzmir: 64,17 TL/LT