Benzine indirim geliyor! Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Benzin, ve motorin fiyatları son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelerle sürekli değişiyor.
Ortadoğu gerilimi ile petrol fiyatlarına yaşanan değişim akaryakıt tabelalarına da yansıyor.
Gazeteci Olcay Aydilek, benzine, 2,10 TL indirim geleceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bu indirimin büyük kısmı ise eşel mobil sistemi gereği pompaya 53 kuruş olarak yansıyacak.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.45 TL
Motorin litre fiyatı: 66.31 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.31 TL
Motorin litre fiyatı: 66.17 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.70 TL
Motorin litre fiyatı: 67.71 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.42 TL
Motorin litre fiyatı: 67.44 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL
Beklenen 53 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi durumunda, pompa fiyatlarının şu şekilde güncelleneceği öngörülüyor:
İstanbul (Avrupa): 62,92 TL/LT
İstanbul (Anadolu): 62,78 TL/LT
Ankara: 63,89 TL/LT
İzmir: 64,17 TL/LT
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