FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. 250 liralık düşüş sonrası kuyumcular rakam verdi! Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı: ‘Yıl sonunda 3 bin TL üzerinde olabilir…’

250 liralık düşüş sonrası kuyumcular rakam verdi! Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı: ‘Yıl sonunda 3 bin TL üzerinde olabilir…’

29.06.2024 14:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatı için kuyumcular son bir ayda 200-250 TL kayıp olduğunu dile getirdi. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası altın gram fiyatı için yeni bir tahmin geldi. Kuyumcular sektörün Temmuz ayı ile canlanacağının altını çizerken, “Bu demek değil ki hep böyle gidecek. Tahminimiz yıl sonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir” ifadelerini kullandılar.

250 liralık düşüş sonrası kuyumcular rakam verdi! Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı: ‘Yıl sonunda 3 bin TL üzerinde olabilir…’

Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 66 liraya geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası kuyumculardan yeni bir tahmin geldi. Trabzonlu kuyumcular, Temmuz ayının gelişi ile birlikte özellikle yurt dışından gelmesi beklenen gurbetçilerin sektöre canlılık kazandıracağına inanıyor. Ayrıca düğün sezonunun başlaması ile de işlerinin açılacağını düşünüyor.

KUYUMCU (2)

“TEMMUZ AYI İLE DURGUNLUK SONA ERECEK”

Kuyumcu Levent Çelikoğlu, “Bizim sektörde yazları genelde hareketli geçer. Çünkü düğün mevsimi başlar ve yurt dışından gurbetçi akını olur” derken, “Kurban Bayramı sonrası biraz bir durgunluk var. Bu durgunluğun da Temmuz ayının başlaması ile birlikte sona ereceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

iStock-1275226531

GRAM ALTIN İÇİN TAHMİN

Bir başka sektör temsilcisi Zekeriya Tonyalı da dünyadaki ekonomik dengelerden dolayı bu sene çok farklı bir şey beklemediklerini belirterek işlerdeki hareketlenmenin 15 Temmuz sonrası başlayacağını söyledi.

KUYUMCU (5)

Tonyalı, “Beklentimiz yüksek ama dünyadaki ekonomik dengelere bakılırsa bu sene çok farklı çok özel bir şey beklemiyoruz. Yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ama tam anlamıyla henüz tatil başlamadı. Temmuz'un 15'inden sonra bir şeyler olmasını bekliyoruz. Genelde Trabzon hasır bileziği, Trabzon burması bunların yanı sıra Reşat beşliği daha çok tercih ediliyor yöre insanımızın en çok sevdiği takılar bunlar. Dünyada olan olaylardan dolayı altın çok etkileniyor. Doların yükselmesi onsun düşmesini tetikliyor şu anda bir ay öncesine bakılırsa altında 200-250 TL'lik düşüş var. Bu demek değil ki? Bu hep böyle gidecek. Tahminimiz yıl sonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir. Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az” diye konuştu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY Başkanı duyurdu! Yüzlerce kişi işe alınacakTHY Başkanı duyurdu! Yüzlerce kişi işe alınacak
Vergi taslağı çalışması iş dünyasına görücüye çıkıyorVergi taslağı çalışması iş dünyasına görücüye çıkıyor
Kripto para borsaları yasayı olumlu bulduKripto para borsaları yasayı olumlu buldu
Anahtar Kelimeler:
gram altın
En Çok Okunan Haberler
Bir il güne katliamla uyandı! Peş peşe cinayetler: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, oradan havuzlu villaya geçti: Yaralılar da var

Bir il güne katliamla uyandı! Peş peşe cinayetler: Kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, oradan havuzlu villaya geçti: Yaralılar da var

Ünlü oyuncu Yusuf Atala'da tutuklanmıştı! 'Devre mülk' dolandırıcılığından daha önce görülmemiş detay! 5 bin yılda 1 gün tatil

Ünlü oyuncu Yusuf Atala'da tutuklanmıştı! 'Devre mülk' dolandırıcılığından daha önce görülmemiş detay! 5 bin yılda 1 gün tatil

Vergi taslağı çalışması iş dünyasına görücüye çıkıyor

Vergi taslağı çalışması iş dünyasına görücüye çıkıyor

Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Haziran enflasyon beklentisi belli oldu: Kimi sadece 145 TL kimi ‘sıfır’ zam alacak!

Yerliye 1000, yabancıya 5000 TL!

Yerliye 1000, yabancıya 5000 TL!

Hobisiydi, şimdi talebe yetişemiyor! Müşteri aramaya gerek bile kalmıyor

Hobisiydi, şimdi talebe yetişemiyor! Müşteri aramaya gerek bile kalmıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.