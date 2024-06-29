250 liralık düşüş sonrası kuyumcular rakam verdi! Gram altın fiyatlarında yeni dönemin başlangıcı: ‘Yıl sonunda 3 bin TL üzerinde olabilir…’

Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar gram altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi. Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 66 liraya geriledi.

Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası kuyumculardan yeni bir tahmin geldi. Trabzonlu kuyumcular, Temmuz ayının gelişi ile birlikte özellikle yurt dışından gelmesi beklenen gurbetçilerin sektöre canlılık kazandıracağına inanıyor. Ayrıca düğün sezonunun başlaması ile de işlerinin açılacağını düşünüyor.

“TEMMUZ AYI İLE DURGUNLUK SONA ERECEK”

Kuyumcu Levent Çelikoğlu, “Bizim sektörde yazları genelde hareketli geçer. Çünkü düğün mevsimi başlar ve yurt dışından gurbetçi akını olur” derken, “Kurban Bayramı sonrası biraz bir durgunluk var. Bu durgunluğun da Temmuz ayının başlaması ile birlikte sona ereceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN İÇİN TAHMİN

Bir başka sektör temsilcisi Zekeriya Tonyalı da dünyadaki ekonomik dengelerden dolayı bu sene çok farklı bir şey beklemediklerini belirterek işlerdeki hareketlenmenin 15 Temmuz sonrası başlayacağını söyledi.

Tonyalı, “Beklentimiz yüksek ama dünyadaki ekonomik dengelere bakılırsa bu sene çok farklı çok özel bir şey beklemiyoruz. Yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımız düğünlerde takı takmak için ellerinden geleni yapacaklar ama tam anlamıyla henüz tatil başlamadı. Temmuz'un 15'inden sonra bir şeyler olmasını bekliyoruz. Genelde Trabzon hasır bileziği, Trabzon burması bunların yanı sıra Reşat beşliği daha çok tercih ediliyor yöre insanımızın en çok sevdiği takılar bunlar. Dünyada olan olaylardan dolayı altın çok etkileniyor. Doların yükselmesi onsun düşmesini tetikliyor şu anda bir ay öncesine bakılırsa altında 200-250 TL'lik düşüş var. Bu demek değil ki? Bu hep böyle gidecek. Tahminimiz yıl sonu ya da daha erken 3 bin TL ve üzerinde olabilir. Yatırım yapanlara 24 gram altını tavsiye ediyoruz çünkü alışla satış arasındaki fark az” diye konuştu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





