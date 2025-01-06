3 bin lirayı zorlamıştı ama kısa sürdü! Altın yılın ilk günlerinde kıpır kıpır... Dev banka 2026 yılını işaret ederken, 'güvenli liman' diyerek uyarıda bulundu

20 Ocak'ta Donald Trump ABD'nin başkalık görevini devralacak. Ayrıca, Cuma günü ABD'de açıklanacak olan satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve tarım dışı istihdam raporu verileri takip edilmeye devam edilecek.

GOLDMAN SACHS 2026 YILINI İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz Cuma günü gram altın 3 bin liranın üstüne çıkmış ancak burada fazla dayanamayıp tekrar düşmüştü. Gram altını tekrar yükselip yükselmeyeceği merak edilirken ABD'li Banka Goldman Sachs, sarı maden için tahminlerini paylaştı.

Goldman Sachs, yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini söyledi ve Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentileriyle tahmini 2026 ortasına erteledi.

Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda piyasalar için önemli açıklamalarda bulundu. Baydar, Merkez Bankası'nda bu ay 250 baz puanlık faiz indirimi beklendiğini kaydederek, bu beklentinin borsanın güçlü kalmasına neden olabileceğini aktardı.

Altın için değerlendirmelerini aktaran Baydar, "Gram altın hareketi birebir ons altın fiyatıyla paralel gitmektedir. Ons altın 2 bin 681 dolar seviyesinin üzerinde kalırsa yeni bir yukarı denemesi olabilir, ancak şimdilik yatay seyirde bir hareket söz konusu. Agresif bir dalgalanma olacakmış gibi görüntü söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Gram altın için fiyat aralığı veren Baydar, 2 bin 973 lira ile 3 bin 45 lira arasında dalgalanma olabileceğini belirtti. Baydar, Trump'ın uygulayacağı gümrük vergilerine ve ticarette yaşanacak durumlara dikkat çekerek, altın yatırımcısına ve yatırım yapmak isteyenlere şu cümleleri kullandı:

"Gerek ABD’nin sürdürülemez borçlanma yapısı gerekse jeopolitik riskler altın biriktirme eğilimini de artırmaktadır. O yüzden başta merkez bankaları dahil birçok kişi ve kurumlar altın pozisyonlarını artırmaya devam ediyor"

Altın alımlarının 2025 yılında da devam edeceğini kaydeden Baydar, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Örneğin Çin, Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana 316 ton altın aldı. ABD ve batı kontrollü finans sisteminin çökebileceği kaygılarının artması altın biriktirme eğilimini artırdığından yabancı yatırım kuruluşları 2025 yılında ons altın beklentisini 3 bin doların üzerinde tutmaktadırlar. O yüzden bu tür risklere karşı altın güvenli liman olma özelliğini 2025’te de sürdürecektir. Bu nedenle de portföylerde altın alma eğiliminin devam etme ihtimali oldukça fazladır"