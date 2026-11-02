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8 ülkede marketlerin kabusu oldu! Gıda stokları risk altına girdi

Avrupa'da farklı ülkelerde marketlerin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlendi. Saldırganlar dondurucuların sıcaklık ayarlarını değiştirirken, bazı işletmelerde gıda ürünleri bozuldu, şubelerin açılış saatleri aksadı.

8 ülkede marketlerin kabusu oldu! Gıda stokları risk altına girdi

Avrupa ülkelerinde marketlerin soğutma ve dondurma sistemlerine yönelik siber saldırılar gündem oldu. Estonya, İrlanda ve Hollanda'da çok sayıda işletmenin sistemlerine müdahale edilirken, Finlandiya'da da bazı marketlerde yaşanan soğutma sorunlarının siber saldırı kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor. Saldırganların sistemlerdeki sıcaklık ayarlarını değiştirmesi nedeniyle bazı gıda ürünleri bozuldu, bazı şubelerde ise satışlar aksadı.

8 ülkede marketlerin kabusu oldu! Gıda stokları risk altına girdi 1

Estonya Kamu Yayıncısı ERR'nin haberine göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, soğutma sistemleri üreten Kitman Coldtech şirketinin müşterisi olan büyük bir market zincirinin sistemine erişerek dondurucuların sıcaklığını 50 santigrat dereceye yükseltti.

Şirketin Üst Yöneticisi Jann Mutso, saldırıya uğrayan market zincirinin adını paylaşmazken, Estonya'daki diğer müşterilerinin de benzer saldırılara maruz kaldığını açıkladı.

8 ülkede marketlerin kabusu oldu! Gıda stokları risk altına girdi 2

ESKİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ SALDIRGANLARIN HEDEFİ OLDU

Mutso, saldırganların eski nesil soğutma sistemlerini yöneten bilgisayarlara erişerek sıcaklık ayarlarını değiştirdiğini belirtti. Kullanılan yöntemin geçen ay Fransa ve Hollanda'da yaşanan benzer saldırılarla örtüştüğünü ifade eden Mutso, eski ve güncellenmemiş cihazların risk altında olduğuna dikkat çekti.

Market zincirlerinin saldırılara karşı önlem almaya başladığını ve kontrol cihazlarını güncellediğini aktaran Mutso, Estonya'daki olayda saldırının 10 dakika içerisinde fark edilerek müdahale edildiğini bildirdi. Bu sayede herhangi bir zararın meydana gelmediği kaydedildi.

8 ülkede marketlerin kabusu oldu! Gıda stokları risk altına girdi 3

FİNLANDİYA'DA GIDALAR BOZULDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Finlandiya kamu yayın kuruluşu Yle'nin haberine göre, ülke genelinde faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerinde arızalar yaşandı. Finlandiya'nın büyük market zincirlerinden Kesko'nun yetkilileri, soğutuculardaki sıcaklığın yükselmesi nedeniyle bazı gıda ürünlerinin bozulduğunu açıkladı.

Yetkililer, sistemlere internet üzerinden müdahale edilmiş olabileceği ihtimalini göz ardı etmediklerini ve olayın nedenini araştırdıklarını bildirdi. Yaşanan gelişmeler üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

8 ülkede marketlerin kabusu oldu! Gıda stokları risk altına girdi 4

İRLANDA'DA 13 ŞUBE SİBER SALDIRIDAN ETKİLENDİ

İrlanda'da SuperValu süpermarket zincirinin 13 şubesinde siber saldırı nedeniyle soğutma sistemleriyle ilgili sorunlar ortaya çıktı. Market zincirinin sahibi Musgrave şirketinden yapılan açıklamada, belirli modellerdeki soğutucuların saldırıdan etkilendiği ve olayın etkilerinin sınırlı kaldığı belirtildi.

Açıklamada, etkilenen şubelerde bulunan soğuk ve dondurulmuş gıdaların önlem amacıyla satıştan kaldırıldığı ifade edildi. Soğutma sistemlerinde yaşanan aksaklıkların bazı şubelerin normal saatinden daha geç açılmasına da neden olduğu bildirildi.

8 ülkede marketlerin kabusu oldu! Gıda stokları risk altına girdi 5

HOLLANDA'DA EN AZ 17 İŞLETME HEDEF ALINDI

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'un haberine göre, ülkede en az 17 işletmenin dondurucu ve soğutma sistemleri siber saldırıya uğradı. Saldırganların sistemlerdeki sıcaklık ayarlarını değiştirdiği belirtilirken, hedef alınan işletmeler arasında küçük mahalle marketleri ve kasapların da bulunduğu aktarıldı.

Büyük market zincirlerinin saldırılardan etkilenmediği kaydedildi. Saldırıya uğrayan sistemlerin güvenli olmayan ağlara bağlı olduğu ve kolay tahmin edilebilen parolalarla korunduğu belirtildi.

Öte yandan daha önce İsveç, Belçika ve Lüksemburg'da da bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenmişti. Böylece Avrupa'da farklı ülkelerde benzer yöntemlerle gerçekleştirilen saldırılar yeniden gündeme geldi.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Avrupa market
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