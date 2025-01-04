30 Haziran'a kadar 46 bin lira tazminat alacaklar! Özgür Erdursun kıdem tazminatını alanları uyardı: Şu anda kaç gram altın alabilirsiniz?

6 aylık enflasyon farkı belli oldu. TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile 6 aylık enflasyon farkı yüzde 15,75 oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da aralık ayı enflasyon verisinin netleşmesiyle belli oldu. Kıdem tazminatı tavanı memur maaşı zam oranına göre belirleniyor. Yani buna göre kıdem tazminatı yüzde 11,54 oranında zam alacak.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Yüzde 11,54 oranında zam oranına göre kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2025 arasında 46 bin 654 lira olarak uygulanacak. Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt aylık üzerinden hesaplanıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, X hesabı üzerinden kıdem tazminatında yıllar içinde yaşanan erimeyi altın hesabı üzerinden ortaya koydu. Erdursun, 2002 yılından beri kıdem tazminatı ile alınan altının son durumunu tablo olarak aktardı.

Erdursun'un sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımı şu şekilde:



"Kıdem Tazminatı Tavanı 01/01/2025-30/06/2025 için 46.654 TL oldu.

2002'de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram altın alınabiliyorken,

2008'de 54 gram,

2015'de 38 gram,

2020'de 15 gram,

2024'de 14 gram,

2025'de 15.5 gram altın alınabiliyor ancak bir kaç aya kadar 46.654 TL'nin 12-13 gram altın değerine düşeceğini düşünüyorum..."

Kıdem Tazminatı Tavanı 01/01/2025-30/06/2025 için 46.654 TL oldu.

2002'de kıdem tazminatı tavanı ile 104 gram altın alınabiliyorken,

2008'de 54 gram,

2015'de 38 gram,

2020'de 15 gram,

2024'de 14 gram,

2025'de 15.5 gram altın alınabiliyor ancak bir kaç aya kadar 46.654 TL'nin… — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) January 4, 2025

"SEYYANEN ZAM YAPILMALI"

Ayrıca Erdursun, en düşük emekli aylığında düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayarak oransal artışın emekliyi mutlu etmeyeceğini kaydederek, "Emekliye seyyanen zam yapılmalı" dedi.

Erdursun, "En düşük kök aylığı 10.800₺’ye kadar olanlar yüzde 15.75 oranında fark alsa dahi emekli aylığı 12.500₺’de kalır. En düşük emekli aylığında düzenleme yapılarak 15.000₺’ye tamamlanır diye düşünüyorum. Bu düzenleme bu aya yetişmez ise yaklaşık 3-3.5 milyon kişi Ocak ayında zam sonrası 12.500₺ almaya devam eder. Farklar Şubat ayında ödenir" sözlerini kullandı.