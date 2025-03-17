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4500 TL demişti... Gram altında yeni rakam! 'Sert bir hareket muhtemel' Eline yeni para geçenler için uyarı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.03.2025 11:53
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Altın fiyatlarında son durum ne? Yıla hızlı başlangıç yapan altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yeniden yükseliş gösteren altın fiyatlarının bundan sonraki hareketinin ne olacağı merak ediliyor. Yıl sonu için gram altında 4000 TL - 4500 TL aralığıyla ilgili tahminini sık sık yineleyen ve bu beklentisinin devam ettiğini söyleyen finans analisti İslam Memiş, gram altın için yeni ve önemli bir rakam daha verdi. Öte yandan Memiş, eline yeni para çekenlere de bir uyarıda bulundu.

4500 TL demişti... Gram altında yeni rakam! 'Sert bir hareket muhtemel' Eline yeni para geçenler için uyarı

Gram altın ne kadar olaca? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum... Altın yatırımcıları ve elindeki parayı altın alarak değerlendirmeyi düşünenler altın fiyatları ile ilgili tahminleri dikkatle araştırıyor. Finans analisti İslam Memiş, özellikle gram altın yatırımcısı ve eline yeni para geçip altın alıp almamayı düşünenler için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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TGRT Haber canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş hem kesme altındaki satış yasağı hem de altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

ELİNDE KESME ALTIN OLANLAR NE YAPACAK?

"Geçen yıl 0.25 gram ile 0.50 gram altınların üretimine yasak gelmişti. Ancak bozdurmalarında bir problem yok. Yani vatandaşlar ellerindekini kuyumcuya götürüyor fiziki olarak, hurda niyetine alıyor ve bozuyor, burada herhangi bir problem yok. Aynı şekilde astar altınların üretimine ve satışına yasak geldi, yani bozdurmaya yasak gelmedi. Yine vatandaşlarımız ellerindeki altınları bozduracaklar. Orada herhangi bir mağduriyet olmayacak. 24 ayar kaç paraysa o da aynı fiyata bozulacak.

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Ama benim üzülerek takip ettiğim bir şey var, bu benim üzüldüğüm bir konu; mesela birkaç ay önce Türkiye'de bir ‘sahte dolar’ krizi vardı. Bankalar, dövizciler bu beyaz basım doları almıyordu. Şu anda kamu bankaları alıyor, çoğu özel bankalar yine almıyor, bu problem çözülmedi. Çoğu dövizciler ise bunu belli bir komisyon karşılığında alıyormuş veya alıyorlar. Böyle bir fırsatçılık karşısında devlet gereğini yapması gerekiyor. Eğer altın tarafında da böyle fırsatçılık olursa kabahat o fırsatçılığı yapanın değil vatandaşıdır. Herkes hakkını arayacak, herkesin aklı var, böyle bir fırsatçılığa vatandaşlarımızın müsaade etmemesi lazım.

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"TÜRKİYE'DE ÇOK İLGİNÇ KARŞILADIĞIM BİR ŞEY VAR"

Elinde kesme altın bulunduran vatandaşlarımızın bozdurmasında bir sorun yok. İstediği zaman kuyumcusuna gidip dilediği gibi bozdurabilir. Türkiye'de çok ilginç karşıladığım bir şey var. 'Benim bankam', 'benim dövizcim', 'benim kuyumcum'... 'Benim' diye bir şey yoktur. O sizin değildir, alışveriş yaptığınız bir yerdir, tercihler vardır. Fırsatçılık yapıyorsa değiştir kardeşim, alışkanlık diye bir şey yoktur. Art niyetli bir hareket yapıyorsa değiştir, bu kadar basit. Her şey vatandaşın elinde. Pahalı bir fiyat uygulaması mı var, esnaf mı? Değiştir, senin elinde. Kendi hakkını kendin savunacaksın.

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ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ons altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. 2024 yılının son çeyreğinde, kasım ayında, 2025 yılına ilişkin öngörümü sormuştunuz. Ben de kamuoyuna şu rakamları telaffuz etmiştim; 3000-3500 dolar aralığı ons altın tarafında, 4000-4500 TL gram altın tarafında bekliyoruz. Bu benim beklentimdi, teknik olarak çalışmamdı, bunu kamuoyuna açıkladım. Ancak bu 3 aylık sürece baktığımız zaman o kadar çok agresif bir yükseliş var ki karşımızda. Artık bir köpük balon fiyatlama işine girdi altın fiyatları. O yüzden biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz, altından uzak durmayı biraz daha tercih ediyoruz. Bu ons altın için geçerli ve büyük yatırımcılar için geçerli. Bunlar ayrı şeylerdir.

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Ons altın tarafında yüzde 13 civarında bir getiri varken, gram tarafında yüzde 17 civarında bir getiri oldu, 2,5 aylık süreç içinde. Ama çok agresif yükseldi, yani o teknik olarak yavaş yavaş sağlıklı yükselişler olması gerekiyordu, çok agresif yükseldi, çok köpük fiyatlamalar içinde. Dolayısıyla ben, ons altın tarafında 2800 hatta 2800 dolar seviyelerinin altına sarkmalar bekliyorum. Kişisel kanaatim bu yönde. Teknik çalışmalarım, analiz çalışmalarım bana bunu işaret ediyor. Yarın bir gün farklı bir gelişme olursa tekrar yorumlarız. Finansal piyasalarda her şey olabilir. Ama biz yaklaşık 1 aydır altın tarafından uzak durup, dolarda, ons altın taraflı pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz.

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"SERT BİR HAREKET YAPMASI KISA VADEDE MUHTEMEL"

Ama gram altın yatırımcısı... Gram altın şu anda 3553 TL serbest piyasalarda. Ben yine 2 hafta önceyi referans vermek isterim; böyle köpük fiyatlamalar oluşunca gram altın tarafında 3335 TL seviyesine kadar gerileme görmüştük. Yani gramında 195 TL gerilemişti, tekrar yükseldi. Böyle sert bir hareket yapmıştı. Gram altın tarafında da aynı şekilde böyle bir 3300 TL gibi bir rakam, sert bir hareket yapması kısa vadede muhtemeldir, olabilir, beklentimiz bu yönde. Ancak temmuzdan sonra, yılın ikinci yarısı ile alakalı 4000-4500 TL seviyesiyle alakalı beklentimiz devam ediyor. O yüzden burada vatandaşlarımızın, küçük yatırımcılarımızın elindeki varlıklara sahip çıkması lazım. İkincisi de yine nakde ihtiyacı yoksa, araba almayacaksan mesela, ev almayacaksan, bozdurmaya ihtiyacın yoksa, kenarda bekle, bu yılın ikinci yarısında yükselişler devam edecek. Ancak 'Elime yeni para geçti, işte benim almam gerekiyor, işte bunu biraz daha bekletebilir miyim' diyen vatandaşa da, ilk defa alacak vatandaşlara da yatırımcılara da; bekle yani acele etme, korku ve paniğe gerek yok. Piyasada fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Biraz daha soğukkanlı beklemekte fayda var bence alım için"

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.528,46
3.528,77
% 0.35
12:36
Ons Altın / TL
109.847,31
109.883,05
% 0.46
12:51
Ons Altın / USD
2.995,98
2.996,35
% 0.38
12:51
Çeyrek Altın
5.645,53
5.769,53
% 0.35
12:36
Yarım Altın
11.255,78
11.539,06
% 0.35
12:36
Ziynet Altın
22.582,14
23.007,55
% 0.35
12:36
Cumhuriyet Altını
22.742,00
23.232,00
% -2.53
12:18
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