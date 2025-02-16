'4500 TL'ye kadar önü açık' Gram altın için tarih verdi! 'Mutlaka bir düşüş... O seviyenin altına sarkmalar olacak'

Altında peş peşe rekorlar geldi. 'Güvenli liman' olarak nitelendirilen altının rekor kırması altın yatırımcılarının aklında çeşitli soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Peki, yeni haftada neler bekleniyor? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları ne olacak? Yeni rekorlar gelecek mi? İşte altın fiyatları ile ilgili yorum ve tahminler...

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BU GERİLEMENİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

CNN Türk yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Son 1,5 aydır yıla yükselişle başlayan altın fiyatlarının ons tarafta 320 dolar, gram altın tarafında 425 lira seviyesinde yükseldiğini gördük. Geçtiğimiz hafta 2936 seviyesine kadar yükselmişti ve haftayı kar satışıyla tamamladı 2885 dolar seviyesine kadar geriledi. Önümüzdeki hafta bu gerilemenin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle kritik destek seviyelerimiz var; 2777, 2720 gibi bir seviyelerimiz var ons altın tarafında. Buraları beklemeye devam ediyoruz.

"ORTA VE UZUN VADELİ YÜKSELİŞ, KISA VADELİ DÜZELTME HAREKETİ"

Gram altın şu anda 3441 lira seviyesinde. Gram altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş beklentimiz devam ediyor ama kısa vadeli bir düzeltme hareketi, bir dinlenme süreci yaşanabilir, bir düzeltme hareketi yaşanabilir. Burada da 3400 lira seviyesinin altında bir rakam beklemeye devam ediyoruz.

"YÜKSELİŞLERİN SEBEBİ BU"

1,5 aylık süreç içinde bu Trump'ın vergi söylemleriyle, tedirginlikle yükselen bir ons altın var karşımızda. Özellikle son iki haftadır Londra'daki altınlar Amerika'ya transfer ediliyor altın tarafına da vergi gelir düşüncesiyle. Bu kaygı da transferlerin yoğun talebine neden oldu ve dolayısıyla da bu yükselişlerin sebebi budur"

"Yeni bir rekor gelecek mi, beklentiler var mı?" sorusu üzerine Memiş şu şekilde konuştu:

"Evet yani önümüzdeki aylarda yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yılın ikinci yarısıyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ama kısa vadeli mutlaka bir düşüş, düzeltme hareketi yapması lazım. Bu da gram altın tarafında 3400 lira seviyesinin altına sarkmalar olacaktır. Ons altın tarafında da 2720 dolar seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Ama yıllık bazda baktığımız zaman, yılın tamamına baktığımız zaman yine bu düşüşten sonra 3050 - 3080 dolar seviyesi ons altın tarafında yine hedef konumunda, gram altın tarafında yılın ikinci yarısında muhtemelen de 4 bin lira seviyesinin üzerinde 4000 - 4500 lira aralığını beklemeye devam ediyoruz"

ALMAK MI SATMAK MI MANTIKLI?

Elinde altın bulunduranlar ya da altın almayı düşünenler ise kararsız. Bununla ilgili Memiş "İki türlü yatırımcıyı ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Elinde altın bulunduran yatırımcının eğer nakde ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa ve bozdurma ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmeli. Çünkü önümüzdeki aylarda bu yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz. Ancak alım için fırsat kollayanlar, eline yeni para geçmiş olanlar da veya düğün yapacaklar veya altın borcu olanlar o beklediğimiz düşüşleri mutlaka beklemeli. Mutlaka bir düzeltme hareketi teknik olarak yapması gerekiyor. Soğukkanlılıkla beklediği zaman bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

ALTINI YÜKSELTEN SEBEP NE?

Memiş "Şu başlıklarla değerlendirebiliriz; Trump resmi olarak göreve başladıktan sonra vergi artırımı ile alakalı ülkelerde yeni bir vergilendirme modeli getirdi. İkinci başlığımız da Çin hükümeti özellikle kendi ülkesinde bulunan sigorta şirketlerine altın alım satım yapma yetkisi verdi. Oradaki sigorta şirketlerinin, 10 sigorta şirketi var orada, varlıklarının yüzde 1'ini altın yapabilecekler. Bu da 27 milyar dolar civarında altın talebine neden oluyor. Diğer yandan da altın ithalatına da vergi gelecek endişesi ile birlikte altın tarafında yoğun bir talep oldu, fiziki altın tarafında ve Amerika'ya giden altınlar da fiziki altın talebine neden olduğu için ons altın tarafında yükselişler gördük. Ama küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve endişeler artıyor. Güvenli liman olarak altın yine ön plana çıkmaya devam ediyor" dedi.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDAN SONRA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altın tahmini ile ilgili olarak Memiş "Teknik olarak beklentimiz şöyle gram altın tarafında; Temmuz ayına kadar 3700 - 3800 lira seviyelerini takip edeceğiz. Yılın ikinci yarısında da 4000 lira seviyesi kırıldıktan sonra işte 4500'e kadar önü açık. Yani bu 4100 lira olabilir, 4200 lira olabilir ama 4000 lira seviyesinin üzerinde bir trend beklemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.