’48 yılın en düşük seviyesi’ İslam Memiş ‘İstek var’ deyip altın alacakları uyardı

Altın fiyatları savaş başladığı tarih sonrası gerilemeye başladı. Bazı yatırımcılar alım fırsatı sunan gram altın, bazı yatırımcıların ise panik yaşamasına neden oldu. Donald Trump’ın açıklamaları ile hareketli halini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor.



ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK ekranlarında altın için kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 800 dolar seviyesine kadar yükseldiğini kaydederek gram altının 7 bin TL’ye ulaştığını belirtti.



RÜZGAR TERSE DÖNDÜ

Trump’ın açıklamaları ile rüzgarın tersine döndüğünü ve altının yeniden düşüşe geçtiğini belirten Memiş, piyasadaki manipülasyonun devam ettiğinin altını çizdi. Memiş, şu sözleri kullandı:

“Fiyatlardaki manipülasyon piyasası hâlen devam ediyor. Bu yüzden yatırımcıların fiyata değil, miktara odaklanması gerekiyor. Bu dalgalanmalar kafa karışıklığına neden olabilir ancak yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının ve sert hareketlerin devam edeceğini öngörüyoruz”



48 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Ocak ayında tarihi zirvelerin görüldüğünü Şubat’ta ise daha stabil bir süreç yaşandığını hatırlatan Memiş, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

“Ancak mart ayında 48 yılın en sert düşüşlerini gördük; haftalık ve aylık bazda ciddi değer kayıpları yaşandı. Şimdi ilk çeyreği geride bıraktık, ikinci çeyrekte ise yeniden bir toparlanma bekliyoruz”

“YÜKSELME İSTEĞİ VAR”

Belirsizliklerin sürdüğünün altını çizen Memiş, 5 bin 100 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu ifade etti. Altına ihtiyacı olanlara seslenen Memiş, sarı metal için cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Altın borcu olan ya da alım yapacak vatandaşların, düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor. Geçen hafta yüzde 3,5 civarında sert düşüşler gördük. Bu hafta ise düşüşler yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi. Bu da artık daha sınırlı düşüşlerin olduğunu ve yükselme isteğinin sürdüğünü gösteriyor”

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul’a ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, yükseliş sürecinin başlayabileceğini belirterek, “Borsa son 1,5 yıldır ciddi baskı altında kaldı ve değer kaybetti. Buna rağmen 13.000 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası önemli bir güç göstergesi. Bu yıl için 16.000 puan ve üzeri beklentimiz geçerliliğini korumakta. Genel olarak yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı.