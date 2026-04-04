’48 yılın en düşük seviyesi’ İslam Memiş ‘İstek var’ deyip altın alacakları uyardı

Savaş öncesi rekor seviyeleri gören altın fiyatları, savaştan bu yana sert düşüşlere sahne oluyor. Dalgalı bir seyir izleyen gram altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, değerlendirmelerde bulundu. Memiş, sert dalgalanmalara dikkat çekerek, piyasaların Trump’ın açıklamaları ile yön bulmaya çalıştığını söyledi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Altın fiyatları savaş başladığı tarih sonrası gerilemeye başladı. Bazı yatırımcılar alım fırsatı sunan gram altın, bazı yatırımcıların ise panik yaşamasına neden oldu. Donald Trump’ın açıklamaları ile hareketli halini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum ise merak ediliyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

4 Nisan 2026 tarihinde güncel gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın, Cumhuriyet altını fiyatlarını yakından takip etmek için tıklayınız…

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK ekranlarında altın için kritik değerlendirmelerde bulundu. Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4 bin 800 dolar seviyesine kadar yükseldiğini kaydederek gram altının 7 bin TL’ye ulaştığını belirtti.
RÜZGAR TERSE DÖNDÜ

Trump’ın açıklamaları ile rüzgarın tersine döndüğünü ve altının yeniden düşüşe geçtiğini belirten Memiş, piyasadaki manipülasyonun devam ettiğinin altını çizdi. Memiş, şu sözleri kullandı:

“Fiyatlardaki manipülasyon piyasası hâlen devam ediyor. Bu yüzden yatırımcıların fiyata değil, miktara odaklanması gerekiyor. Bu dalgalanmalar kafa karışıklığına neden olabilir ancak yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasasının ve sert hareketlerin devam edeceğini öngörüyoruz”
48 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Ocak ayında tarihi zirvelerin görüldüğünü Şubat’ta ise daha stabil bir süreç yaşandığını hatırlatan Memiş, cümlelerini şu şekilde devam ettirdi:

“Ancak mart ayında 48 yılın en sert düşüşlerini gördük; haftalık ve aylık bazda ciddi değer kayıpları yaşandı. Şimdi ilk çeyreği geride bıraktık, ikinci çeyrekte ise yeniden bir toparlanma bekliyoruz”

“YÜKSELME İSTEĞİ VAR”

Belirsizliklerin sürdüğünün altını çizen Memiş, 5 bin 100 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu ifade etti. Altına ihtiyacı olanlara seslenen Memiş, sarı metal için cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Altın borcu olan ya da alım yapacak vatandaşların, düşüşlerin kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerekiyor. Geçen hafta yüzde 3,5 civarında sert düşüşler gördük. Bu hafta ise düşüşler yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi. Bu da artık daha sınırlı düşüşlerin olduğunu ve yükselme isteğinin sürdüğünü gösteriyor”

Son bir haftadaki fiyat hareketlerine de değinen Memiş, "Geçen hafta yüzde 3,5 civarında sert düşüşler gördük. Bu hafta ise düşüşler yüzde 1,5 seviyesine kadar geriledi. Bu da artık daha sınırlı düşüşlerin olduğunu ve yükselme isteğinin sürdüğünü gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul’a ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, yükseliş sürecinin başlayabileceğini belirterek, “Borsa son 1,5 yıldır ciddi baskı altında kaldı ve değer kaybetti. Buna rağmen 13.000 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası önemli bir güç göstergesi. Bu yıl için 16.000 puan ve üzeri beklentimiz geçerliliğini korumakta. Genel olarak yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz” ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.717,45
6.718,88
% 0.22
17:29
Ons Altın / TL
208.879,84
208.963,67
% 0.26
17:44
Ons Altın / USD
4.684,31
4.685,01
% 0.16
17:44
Çeyrek Altın
10.747,92
10.985,37
% 0.22
17:29
Yarım Altın
21.428,66
21.970,74
% 0.22
17:29
Ziynet Altın
42.991,66
43.807,10
% 0.22
17:29
Cumhuriyet Altını
44.843,00
45.520,00
% -0.76
17:03
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ekonomi veya Finans hakkında hiç bir okul veya eğitim almamış bir kuyumcu hergün millete ahkam kesiyor, hikaye 🎅 anlatıyor. Herkes bildiği işi yapsın. Bu adam da dükkanına Tam , yarım, çeyrek satsın..
piyasa trumpun blöfleri yön bulurken sana uyanlarda senin yalanlarınla hep zarar ediyor..bu gün yükselecek diyorsun yarın düşecek diyorsun
Gerçek Ekonomistleri takip edip, okuyup, dinlese belki daha yararlı, gerçekçi açıklamalar yapar. Onların gerçekçi, güncel profesyonel açıklama ve uyarıları sayesinde halk, küçük yatırımcı çok şükür gerçek gündemi piyasaları öğrenip takip ediyor. Ben de öyle. İslam Memiş'i de sürekli izliyoruz. Şayet spekülasyon için değil halkı aydınlatmak için her gün farklı farklı açıklamalar yapıyorsa bana göre hiç yapmasın daha iyi olacak.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

