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5000, 5200, 5400 dolar... Dev bankadan çarpıcı altın tahmini

Altında yüksek faiz baskısıyla gerileme yaşanırken UBS, değerli metalde yükseliş beklentisini korudu. Bankanın ons altının Eylül 2027'de 5400 dolara ulaşacağını öngördüğü öğrenildi. Söz konusu hedefin, mevcut seviyelere göre yaklaşık yüzde 24 yükseliş potansiyeline işaret ettiği kaydedildi.

5000, 5200, 5400 dolar... Dev bankadan çarpıcı altın tahmini
Hande Dağ

Altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin giderek artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gitme beklentilerinin artması ve dolar endeksindeki yükseliş altının onsunu baskılıyor.

5000, 5200, 5400 dolar... Dev bankadan çarpıcı altın tahmini 1

Geçtiğimiz haftayı 4347 dolardan tamamlayan ons altın, haftalık bazda yüzde 1,8'den fazla değer kaybederek önceki haftanın kazançlarını geri verdi. Yeni haftada da satış baskısı sürüyor. Ons altın 4288 dolara kadar geriledi.

Buna karşın, CNBC-e'nin aktardığına göre; küresel bankacılık devi UBS, fiyatlardaki düşüşe rağmen altın için uzun vadeli yükseliş beklentisinden vazgeçmedi.

5000, 5200, 5400 dolar... Dev bankadan çarpıcı altın tahmini 2

UBS'DEN ALTIN İÇİN 4 BİN 600 DOLARLIK İLK HEDEF

UBS'nin 10 Eylül tarihli tahminine göre ons altının fiyatında yükselişin önümüzdeki aylarda yeniden hız kazanması beklendiği aktarıldı. Bankanın, altının Aralık 2026’da 4 bin 600 dolara ulaşacağını öngördüğü belirtilirken bu tahminin, mevcut fiyat seviyelerinden belirgin bir toparlanma beklentisine işaret ettiği kaydedildi.

Öte yandan UBS'in asıl dikkat çekici tahminleri ise 2027 yılı için geldi.

5000, 5200, 5400 dolar... Dev bankadan çarpıcı altın tahmini 3

KRİTİK TARİH: EYLÜL 2027

UBS'in, altının Mart 2027’de 5 bin dolar, Haziran 2027’de 5 bin 200 dolar ve Eylül 2027’de 5 bin 400 dolar seviyesine ulaşmasını beklediği aktarıldı. Bankanın Eylül 2027 hedefinin, cuma günkü kapanış fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 24 yükseliş potansiyeli anlamına geldiği kaydedildi.

Söz konusu tahminin gerçekleşmesi halinde altının, mevcut baskılara rağmen yeni bir yükseliş dalgasına girmiş olacağı belirtildi. Diğer yandan UBS'in 5400 dolarlık hedefi güçlü bir yükseliş beklentisi ortaya koysa da söz konusu seviyenin altının 5594 dolarlık tarihi zirvesinin altında kaldığı vurgulandı.

5000, 5200, 5400 dolar... Dev bankadan çarpıcı altın tahmini 4

ALTININ ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ RİSKLER

UBS’e göre altının önündeki en önemli risklerden biri yüksek faizler olurken bankanın, Fed’in 2026’da iki faiz artışı gerçekleştirmesinin değerli metal üzerinde baskı oluşturabileceğini öngördüğü aktarıldı. Faizlerin yüksek kalması, yatırımcılara faiz getirisi sağlayan varlıkları daha cazip hale getirirken getiri sağlamayan altının cazibesini azaltabiliyor. Buna rağmen UBS'in, altını uzun vadeli korunma ve portföy çeşitlendirme aracı olarak değerlendirmeye devam ettiği belirtildi.

5000, 5200, 5400 dolar... Dev bankadan çarpıcı altın tahmini 5

UBS’in yükseliş beklentisinin arkasındaki önemli unsurlardan birinin merkez bankalarının altın talebi olduğu işaret edildi. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme ve dolar cinsi varlıklara bağımlılığı azaltma eğiliminin altın talebini desteklemeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Bu eğilimin özellikle uzun vadede altın fiyatları üzerinde güçlü bir destek oluşturabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

UBS'in, enflasyon, jeopolitik belirsizlikler ve mali-parasal güvenilirliğe ilişkin endişelerin devam etmesi halinde altındaki yükseliş potansiyelinin güçlenebileceğini düşündüğü belirtildi. Bankaya göre yüksek reel faizler ve güçlü doların oluşturduğu baskının, bu risklerin etkisiyle dengelenebileceği kaydedildi.

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Ziynet Altın
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