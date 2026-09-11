FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

ABD enflasyonu açıklandı, altın düştü

Son dakika... ABD enflasyonu aylık bazda 0,4 artarken, kritik veri sonrası altın hareketlendi.

ABD enflasyonu açıklandı, altın düştü
Cansu Çamcı

Piyasaların dikkatle takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ağustos enflasyonu belli oldu. Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 yükseldi.

ABD enflasyonu açıklandı, altın düştü 1

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Açıklanan bu kritik verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 16 Eylül’de gerçekleştireceği faiz toplantısındaki kararlara ve para politikası patikasına doğrudan yön vermesi bekleniyor.

Gelen verinin ardından altın fiyatları sert düştü.

ALTIN 4 BİN 292 DOLAR SEVİYESİNE GERİLEDİ

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler meydana geldi.

Kritik veri öncesinde ons altın 4 bin 336 dolar seviyesinde bulunuyordu. Veriden hemen sonra ons altın 4 bin 292 dolar seviyesine geriledi.

ABD enflasyonu açıklandı, altın düştü 2

Ağustos ayı ABD enflasyon rakamları öncesinde gram altın 6 bin 776 lira seviyesinde hareketleniyordu. Veriden hemen sonra 6 bin 705 lira seviyesine düştü.

ABD enflasyonu açıklandı, altın düştü 3

Kritik ABD verisi öncesinde dolar endeksi 99,133 puanda bulunuyordu. Veriden hemen sonra 99,367 puana yükseldi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldıBakan Ersoy sektörü dinledi, kentin turizm gündemi masaya yatırıldı
Borsa günün ilk yarısında değer kazandıBorsa günün ilk yarısında değer kazandı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.849,83
6.850,81
% 1.69
16:09
Ons Altın / TL
213.040,42
213.115,82
% 1.72
16:24
Ons Altın / USD
4.383,55
4.384,07
% 1.53
16:24
Çeyrek Altın
10.959,72
11.201,08
% 1.69
16:09
Yarım Altın
21.850,95
22.402,16
% 1.69
16:09
Ziynet Altın
43.838,90
44.667,30
% 1.69
16:09
Cumhuriyet Altını
44.788,00
45.465,00
% -0.6
13:54
Anahtar Kelimeler:
Altın abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.