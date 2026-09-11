ABD enflasyonu açıklandı, altın düştü

Piyasaların dikkatle takip ettiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ağustos enflasyonu belli oldu. Amerika Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.
Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 yükseldi.
Açıklanan bu kritik verinin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 16 Eylül’de gerçekleştireceği faiz toplantısındaki kararlara ve para politikası patikasına doğrudan yön vermesi bekleniyor.
Gelen verinin ardından altın fiyatları sert düştü.
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler meydana geldi.
Kritik veri öncesinde ons altın 4 bin 336 dolar seviyesinde bulunuyordu. Veriden hemen sonra ons altın 4 bin 292 dolar seviyesine geriledi.
Ağustos ayı ABD enflasyon rakamları öncesinde gram altın 6 bin 776 lira seviyesinde hareketleniyordu. Veriden hemen sonra 6 bin 705 lira seviyesine düştü.
Kritik ABD verisi öncesinde dolar endeksi 99,133 puanda bulunuyordu. Veriden hemen sonra 99,367 puana yükseldi.
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