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Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli temasları kapsamında kentin turizm yatırımlarını yerinde inceledi, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Turizm sektörünün ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantıda Kocaeli için turizm master planı hazırlanması, turizmin dört mevsime yayılması, kentin sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi ile sektörün talep ve önerileri ele alındı.

Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kocaeli’de turizm ve kent yaşamına katkı sağlayan farklı noktaları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bakan Ersoy, programı kapsamında Körfez Aqua Akvaryumu ve İzmit Millet Bahçesi’ni ziyaret etti.

Daha sonra Kocaeli Valiliğine geçen Ersoy, Vali İlhami Aktaş ile bir araya geldi. Programın devamında Ersoy, Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki Kartepe Teleferiği’nde incelemelerde bulundu. Ersoy’un Kocaeli programında bu durakların yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı da yer aldı.

Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un STK’larla bir araya geldiği toplantıya; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Veysal Tipoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus da eşlik etti.

Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde 2

TURİZM SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ DOĞRUDAN BAKAN ERSOY’A İLETİLDİ

Kocaeli Ticaret Odasında gerçekleştirilen buluşmada Bakan Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde 3

Kocaeli turizminin ağırlıklı gündem maddesi olduğu toplantıda, şehrin sahip olduğu turizm potansiyeli, sektörün mevcut ihtiyaçları ile kentin turizmden daha fazla pay almasına yönelik talep ve öneriler değerlendirildi.

Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde 4

Toplantıda, Kocaeli’nin turizm potansiyelinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amacıyla turizm master planı hazırlanması ve turizm hareketliliğinin dört mevsime yayılması başlıkları da gündeme geldi. Kentin doğa, kıyı, kültür ve alternatif turizm imkânlarının birbirini tamamlayacak şekilde değerlendirilmesi üzerinde duruldu.
Sektör temsilcileri görüşmede sahadan gelen beklentileri Bakan Ersoy’a aktarırken turizmin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini de paylaştı. Toplantı, kamu ile yerel paydaşlar arasında doğrudan istişare zemini oluşturdu.

Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde 5

DÖRT MEVSİM TURİZM HEDEFİ SAHADA DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Ersoy’un gün boyunca gerçekleştirdiği ziyaretler de toplantının turizm gündemini tamamlayan saha temasları oldu.

Kocaeli turizminde yeni yol haritası: Master Plan ve 4 mevsim turizm gündemde 6

Körfez Aqua Akvaryumu’ndan Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndaki Kartepe Teleferiği’ne uzanan programda, Kocaeli’nin doğa ve kent turizmine katkı sağlayabilecek mevcut imkânları ile ziyaretçi deneyimini güçlendiren yatırımlar yerinde incelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Nuri Ersoy
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