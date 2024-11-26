ABD'li banka JP Morgan 2025 yılı altın tahminini yükseltti!

JP Morgan'ın altın için yukarı yönlü bir yükselişin olacağını savunmaya devam ediyor. ABD'li yatırım bankası JP Morgan, "Altın için yukarı yönlü görünüm devam ediyor. Fiyatın gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine doğru yükseleceğini tahmin ediyoruz" sözlerini kullandı.

Dev banka, 2025'in sonuna kadar gümüşün ons başına 38 dolar seviyesine yükseleceği öngörüldü. Temmuz ayında tahmin 36 dolar seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 625 dolar, gümüş 30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BAKIR İÇİN TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

JP Morgan, bakır fiyatlarının kısa vadede daha da düşmesinin büyük olasılık olduğunu belirterek, "2025 dördüncü çeyreğe kadar 10 bin 400 dolar/ton seviyesine toparlanmasını bekliyoruz" dedi.