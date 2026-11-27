Ermenistan’ın ulusal hava yolu şirketlerinden Armenian Airlines, artan jet yakıtı giderlerinin baskısıyla faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirket, uçuş işletme ruhsatının iptali için de resmi süreci başlattı.

Bir süredir filosunu yenilemek amacıyla uçuşlarına ara veren şirket, küresel enerji piyasalarındaki gelişmelerin ardından yeniden faaliyete geçme planından vazgeçti. Böylece hava yolu şirketinin piyasadan çekilme süreci başlamış oldu.

UÇUŞ LİSANSI İÇİN İPTAL SÜRECİ BAŞLATILDI

Nefes'te yer alan habere göre, Armenian Airlines'ın faaliyetlerini sonlandırma kararında, İran'daki savaşın ardından dünya genelinde yükselişe geçen akaryakıt fiyatları etkili oldu. Şirket yönetimi, artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle ticari operasyonlarını sürdürmeme kararı aldı.

Şirketin hava yolu işletme sertifikasını (AOC) yetkili makamlara teslim etme işlemleri de başlatıldı. Böylece işletme ruhsatının iptaline yönelik adım atılmış oldu.

FİLOSUNU YENİLEMEK İÇİN SEFERLERİNE ARA VERMİŞTİ

Armenian Airlines, yaşlanan Airbus A321 uçaklarından oluşan filosunu yenilemek amacıyla Nisan 2025'te tarifeli uçuşlarını askıya almıştı. Şirketin planı, gerekli yenileme çalışmalarının ardından sonbahar döneminde yeniden seferlere başlamaktı.

Ancak İran'daki savaş sonrasında küresel ölçekte artan akaryakıt maliyetleri, bu planın hayata geçirilmesini engelledi. Şirket, sonbaharda uçuşlara dönmek yerine tüm faaliyetlerini bitirerek havacılık pazarından çekilme yolunu seçti.