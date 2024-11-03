ABD'li dev banka Goldman Sachs 2025 yılı için altın tahminini paylaştı! 3 başlıkta topladı!

2025 yılına son iki ay kaldı. Ekonomi dünyası 2025 yılında piyasalarda yaşanabilecek hareketlilikleri ise tahmin etmeye başladı. ABD'nin dev yatırım bankası Goldman Sachs, 2025 yılında altında nasıl bir hareketlilik yaşanabileceğini tahmin etti.

Goldman Sachs, altın tahminini 3 ana başlık altında topladı. Dev banka, altın fiyatlarının 2025 sonuna kadar yüzde 8 daha artarak ons başına 3 bin dolara çıkacağını tahmin etti.

İŞTE O 3 NEDEN!

1) Merkez Bankalarının altına olan talebi



ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının altın talebine devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Rusya’ya uygulanan yaptırımların ardından bazı ülkeler rezervlerini çeşitlendirme amacıyla dolardan bağımsız olarak altın alımına yöneldi. Analistlere göre, merkez bankası alımları 2025 yılı sonuna kadar aylık 30 ton seviyesine yavaşlayacak, ancak bu oran yine de 2022 öncesi ortalama olan 17 tonun üzerinde kalacak.

2) Fed'in faiz oranların düşürmesi



Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025 ortasında politika faizini yüzde 3,25-3,5 aralığına çekeceğini düşündüğünü belirtti. Altın faiz getirisi sağlamadığı için düşük faiz politikası sarı metalin rekabet gücünü artırıyor.

3) Güvenli liman yatırımları



Altına olan güvenli liman yatırımları da artmaya devam edecek. Banka, jeopolitik ve enflasyon endişeleri nedeniyle altına yönelik spekülatif pozisyonların yüksek seviyelere çıktığını belirtiyor. Seçim sonrası belirsizliğin azalmasıyla bu pozisyonların normalleşmesi bekleniyor ancak uzun vadede ticaret anlaşmazlıkları, Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditler, ABD borç endişeleri ve gelecekteki resesyon riskleri gibi faktörler altını çekici bir korunma aracı olarak tutmaya devam edecek.