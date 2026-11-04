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ABD seçimleri altını uçurdu! Ons fiyatında sert yükseliş

ABD'de ara seçimlerden gelen ilk sonuçlar, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Demokratların Senato ve Temsilciler Meclisinde güç kazanacağına yönelik beklentiler, dolar ve ABD Hazine tahvili getirilerinde düşüşü beraberinde getirirken altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın, yüzde 0,9'a varan değer kazancıyla 3.960 doların üzerine çıktı.

ABD seçimleri altını uçurdu! Ons fiyatında sert yükseliş
Sariye Nur Dönmez

ABD ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken ilk sonuçların Demokratların her iki mecliste de avantaj sağladığına işaret etmesi, değerli metal piyasalarına yansıdı. Önceki işlem gününde sınırlı bir gerileme kaydeden altın, kayıplarını telafi ederek yüzde 0,9'a kadar yükseldi. Ons altının fiyatı 3.960 dolar seviyesini aştı.

İlk seçim sonuçlarına göre Demokratlar, hem Senatonun hem de Temsilciler Meclisinin kontrolünü yeniden ele geçirme yarışında önde bulunuyor.

ABD seçimleri altını uçurdu! Ons fiyatında sert yükseliş 1

DOLAR ENDEKSİNDE SON İKİ AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Seçim sonuçlarının ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikaları üzerindeki olası etkileri, yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalarda Demokratların güç kazanmasının, Trump yönetiminin önümüzdeki iki yıl boyunca bütçe açığını artırabilecek politikaları hayata geçirme ihtimalini azaltabileceği değerlendiriliyor.

Bu beklentilerin etkisiyle ABD Hazine tahvili getirileri tüm vadelerde gerilerken dolar endeksi yüzde 0,4'e varan düşüş yaşadı.

Dolar endeksindeki söz konusu gerileme, son iki ayın en büyük düşüşü olarak kaydedildi.

ABD seçimleri altını uçurdu! Ons fiyatında sert yükseliş 2

"ALTIN BİR MİKTAR İVME KAZANIYOR"

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Christopher Wong, seçim sonuçlarının altın fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Wong, "Piyasalar, Demokratların güçlü bir performans sergilemesinin Trump’ın mali gündemini sınırlayıp sınırlamayacağını ve daha fazla mali genişleme beklentilerini azaltıp azaltmayacağını değerlendirirken, altın bir miktar ivme kazanıyor" ifadelerini kullandı.

ABD seçimleri altını uçurdu! Ons fiyatında sert yükseliş 3

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA DÜŞÜŞ

Altın fiyatlarındaki yükselişe karşın diğer değerli metallerde düşüş görüldü. Bloomberg HT'nin haberine göre, gümüş yüzde 0,8 değer kaybederek 49,42 dolara geriledi.

Platin ve paladyum fiyatlarında da hafif düşüşler kaydedildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.499,22
6.500,04
% 3.11
17:34
Ons Altın / TL
202.326,14
202.378,60
% 3.21
17:49
Ons Altın / USD
4.045,20
4.045,81
% 3.17
17:49
Çeyrek Altın
10.398,76
10.627,57
% 3.11
17:34
Yarım Altın
20.732,52
21.255,14
% 3.11
17:34
Ziynet Altın
41.595,03
42.380,29
% 3.11
17:34
Cumhuriyet Altını
43.298,00
43.951,00
% 2.07
17:01
Anahtar Kelimeler:
Altın abd ons
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