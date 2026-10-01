Toyota Ekim 2026 kampanyası belli oldu: 450 bin TL indirim!

2026 sıfır araç kampanyaları son durum! Ekim ayına girilmesiyle beraber Ekim 2026 sıfır araç kampanyaları belli olmaya başladı. Güncel ekim kampanyalarını duyuran markalardan bir tanesi de Toyota oldu. Peki, 2026 Toyota fiyat listesi ve güncel fiyatları ne kadar oldu? 2026 Ekim Toyota sıfır araç kampanyaları ne? Toyota'nın sunduğu güncel araç kampanyalarını listeledik. İşte Toyota Ekim güncel kampanyaları ve güncel fiyatları...

TOYOTA C-HR HYBRID GÜNCEL FİYAT

Toyota C-HR Hybrid 450.000 TL'ye varan indirimle sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.400.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CITY GÜNCEL FİYAT

Dream ve Passion X-Pack versiyonları özelinde 1.000.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası yalnızca vergi levhalı müşterilere sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.711.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA COROLLA GÜNCEL FİYAT

1.965.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA COROLLA HATCHBACK HYBRID GÜNCEL FİYAT

2.230.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA YARIS HYBRID GÜNCEL FİYAT

2.080.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOYOTA PROACE CITY CARGO GÜNCEL FİYAT

1.000.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası yalnızca tüzel müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.216.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE VERSO GÜNCEL FİYAT

1.000.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası yalnızca tüzel müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.324.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE MAX GÜNCEL FİYAT

1.000.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası yalnızca tüzel müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.630.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA PROACE CARGO GÜNCEL FİYAT

1.000.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. İlgili kredi kampanyası yalnızca tüzel müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 1.625.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA HILUX GÜNCEL FİYAT

1.000.000 TL, 6 ay, %0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Kredi kampanyası tüzel müşterilere özel sunuluyor. Başlangıç fiyatı 4.109.000 TL olarak belirtiliyor.

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID GÜNCEL FİYAT

460.000 TL'ye varan indirim ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı 2.360.000 TL olarak belirtiliyor.