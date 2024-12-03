'Aceleci olunmamalı' Altın fiyatları için kritik yorum! Onsta 'Yükselişler satış fırsatı' diyerek açıkladı

Altının yönü ne olacak? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Bir süredir şaşırtan hamleler yapan altın fiyatlarındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketler dikkatle takip edilirken özellikle ons altın tarafındaki son durum merak ediliyor. Uzmanlardan altının seyrine dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

"ONS ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ BİTTİ"

A Para canlı yayınında konuşan Analist Sadullah Çalışır "Ben son birkaç aydır olduğu gibi aynı yorumlarımı altın için söyleyeceğim. Ben zaten Amerikan seçimlerinden önce 23 haftalık agresif bir ons altın yükselişi olmuştu ve uzun vadeli trendler sonuna yaklaştığında trendin eğiminin arttığını ve momentumun güçlendiğini söylemiştim ki altın da trendini sonlandırırken işte 2800'lerde buna benzer öncesinde bir hareket yaptı ve Amerikan seçimlerinden sonra ciddi bir realize oldu ve ons altında market yapısı değişti. Bunu önce teknik taraftan anlatayım. Ons altında yükseliş trendi bitti. Yeni bir tepe oluşmadığı sürece yükselişler satış fırsatı olacaktır ki ilk yükselişini de yaptı ve 2720 dolarlarda zaten daha düşük bir tepe yaptı. Bundan sonra daha düşük dip ve daha düşük tepelerle 200 günlük ortalamalarıyla son 1 yıldır 200 günlük ortalamasına uğramayan bir ons altın, 200 günlük ortalamaları veya 50-52 haftalık ortalamalarıyla yakınsayana kadar ben bu tarafta eğer FX trader değilseniz altın yatırımcısı için yeni pozisyon almak için çok acele edilmemesi gerektiği tarafındayım" ifadelerini kullandı.

Devamında Çalışır "200 günlük ortalaması da 2420'lerde şu an yanlış hatırlamıyorsam ancak yükseliş trendinde olduğu için zaman geçtikçe o da yükselecektir tabii ki. Burada 2600'lerin altına doğru 2500'lerin altına doğru hatta kısa orta vadede bir seyir görebiliriz" dedi.

Çalışır "Olumlu gelişmeler dediğin tarafta evet ben aslında son 2,5 senedir Amerikan 10 yıllık tahvilleri mart 2022'de Amerika FED sıkılaşma döngüsünü başlattığında 1,5'tu, 5'lere kadar gitti. Bunda bu dönemde ons altın 1700'den 2800'e gitti. Ben birçok olumlu gelişmenin ons altını yukarı yönlü destekleyecek o gelişmelerin ons altının zaten mevcut fiyat seviyelerinin içerisinde olduğunu düşünüyorum. O yüzden 3000 dolar, 3500 dolar gibi hedefler verilirken işte market yapısı değişen ons altında da yeniden bir yüksek oluşmadığı sürece çok fazla aceleci olmaması gerektiğini düşünüyorum reel getiri arayan bireysel yatırımcılar için" şeklinde konuştu.

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