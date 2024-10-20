'Açıkta kalmamak için...' Altın almanın zamanı mı? O soruya ezber bozan yanıt! Yön yukarı mı aşağı mı? 'Yeni rekorlar gelecek'

Altın fiyatları ve altını etkileyen gelişmeler yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı düşünenler tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın rekor kırmaya devam ediyor. Ortadoğu'daki son gelişmeler dünyada altın talebini arttırdı. Özellikle gram altındaki son dönemde yaşanan hareketlilik, gözleri altının yönünün ne olacağına çevirirken uzmanlardan altının seyri ve 'alım fırsatı zamanı' ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi.

ALTININ YÖNÜ NE OLACAK? DÜZELTME HAREKETİ GELECEK Mİ?

NTV'de yer alan habere göre; gram altın 3 bin TL'ye yaklaştı, Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler yaklaşırken yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altına talep arttı. Buna Ortadoğu'da artan gerginlik de eklenince ons altın kritik seviyeyi geçti. 2 bin 700 doları aşarak tarihi zirveye yükseldi. Bu gram altına da rekor getirdi.

Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, "Vadeli piyasaya baktığımda da 2 bin 700 dolar seviyesinin üzerinde bir beklenti söz konusu. Şu an için net bir tahminde bulunmak bence zor. Neticede altında evet önümüzdeki aylarda da yukarı yönde potansiyelini koruyacağını değerlendirsek bile aslında kısa vadede yaşanabilecek düzeltme hareketlerine karşı da dikkatli olmakta yarar var" şeklinde konuştu.

"ÇOK HIZLI BİR OYNAKLIK SÖZ KONUSU"

Gram altın yıla 2 bin liranın altında başlamıştı. 2 Ocak'ta 1962 liradan açılış yapmıştı. Bu hafta 2990 lirayı test etti. 2024 yılında yüzde 52 değerlendi. Karadağ "Net bir tahmin yok. Çünkü çok hızlı bir oynaklık söz konusu. Hatta şöyle söylemek lazım; altın fiyatları yılbaşından bu yana erken fiyatlara başlamıştı" dedi.

Uzmanlara göre altın fiyatı üzerinde birkaç gelişme etkili olacak. Bunlardan ilki Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararları. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesinin fiyatı artırabileceği belirtiliyor. İzlenecek diğer önemli iki başlık ise Amerika'daki seçimler ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar olacak.

"ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında son durumu değerlendirdi. Memiş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki yükseliş beklentimiz yine devam ediyor. Bu yılın zirvesi olarak takip ettiğimiz seviye 2780 dolar seviyesi. Geçen hafta düşüşle haftayı tamamlamıştı. Bu haftaya baktığımız zaman da yükselişle haftayı tamamlıyor. 2714 dolar seviyesini ons altın, 3114 serbest piyasalarda gram altın tarihi zirvelerini yeniden test etmiş oldu.

"BU SEVİYELERDEN ALIM YAPILMASININ ÇOK UYGUN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak kişisel olarak benim tercihim bu seviyelerden alım yapılmasının çok uygun olmadığını şahsen düşünüyorum. Her ne kadar orta ve uzun vadedeki beklentimiz pozitif yönde olsa da yine kar satışlarını beklemek biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Nedenlerine bakacak olursak; şimdi altın ithalat yasağından dolayı biz Türkiye'de zaten yaklaşık 2500-3000 dolar aralığında pahalı altın alıyoruz. Ons altın tarafında da bu kadar yükselişler varken bu fiyattan alım yapmak bence çok da kazandırmaz. O kar satışlarını beklemek gerekiyor. Neden bu kadar yükseldi? Başlıklarımız şu; tabii ki Amerika'daki gelen verilerin iyi olması altın tarafını pozitif yönde destekledi. Yani Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali güçlendi. Diğer yandan jeopolitik gerilimler tarafında artış var. Yine Ortadoğu'daki ateş çemberi artıyor. Bu da altın tarafında canlı tutmaya devam ediyor. Yine altın gümüş rasyosundaki rasyonun yükselmesi. Dolayısıyla altın fiyatları buradan da pozitif yönde etkilendi.

"KÂR SATIŞLARINA VE DÜZELTME HAREKETLERİNE DİKKAT ETMEK LAZIM"

2580-2680 dolar aralığı bizim radarımızda olan fiyatlamaydı. 2680 dolar seviyesinin üzeri kırıldı. Yıl sonuna kadar 2780 dolar direncini takip ediyor olacağız. Ancak kısa vadede kar satışlarına ve düzeltme hareketlerine dikkat etmek lazım. 2580 dolar destek seviyesi geçerliliğini korumakta. 2580 dolar seviyesine kadar bence beklemenin daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum."

"BİR HAFTADA 74 LİRA DEĞER KAZANMIŞ OLDU"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; altın yükseliş sinyalini aslında hafta başında verdi. Pazartesi gram altın 3060, çarşamba günü 3080 liraya kadar çıktı.

Kuyumcular "Herkes alıyordu. Ancak 3100'ü kırınca biraz insanlar durmaya başladı" derken altının yükselmesinin en büyük nedeninin Ortadoğu'daki savaş ve daha da önemlisi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesi olduğu belirtiliyor.

Değerlendirmelerini paylaşan İslam Memiş "Bir haftada gram altın tam 74 lira değer kazanmış oldu. Yine altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini test etmiş oldu. Amerika'dan gelen verilerin iyi gelmesi, Merkez Bankaları'nın faiz indirme sürecini devam ettirmesi altın fiyatlarındaki bu rekorların gelmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

"YENİ REKORLAR GELMEYE DEVAM EDECEK"

Yatırımcının altına yönelmesiyle birlikte ons altın ilk kez 2711 doları gördü. Memiş "İki yatırımcı var; elinde altın bulunduranlar ve altın için alım için fırsat bekleyenler. Elinde altın bulunduran yatırımcılar, eğer nakde ihtiyacı yoksa beklemeli; yeni rekorlar gelmeye devam edecek." dedi.

"ŞU ANDA ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN BİR ZAMAN DEĞİL"

Devamında Memiş "Ancak alım için fırsat kollayanlar biraz beklemeli. Açıkta kalmamak için dolar ve euro ile altının düşmesini bekleyebilir. Şu anda altın almak için uygun bir zaman değil" şeklinde konuştu.