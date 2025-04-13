FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. 'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca... 'Piyasa içerisinde konuşuluyor'

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca... 'Piyasa içerisinde konuşuluyor'

13.04.2025 07:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altına olan talebin sahte altını arttırdığına dikkat çekip "Güvenilir altının adresi kuyumcu esnafımız" dedi. 'Altın insanların ilgisini çeken, albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyen Palandöken "Alınan altınların birçoğunun sahte olduğu piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu, hem esnafı mağdur ediyor hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor" diyerek dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca... 'Piyasa içerisinde konuşuluyor'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte altın, ayarı düşük altın ya da internet yoluyla elde edilen; tanımadığınız yerlerden alınan altınlar ya da tasarruf amacıyla alınan altınlarla ilgili ciddi riskler söz konusu. Ayrıca mevsimsel olarak artık Nisan ayı içerisindeyiz, düğünler yaklaşıyor. İnsanların altın alma ihtiyaçları arttığı gibi, kendini koruma çabası da yükseliyor. Bildiğiniz üzere faizlerin düşmesi, dünyadaki ekonomik krizler, aynı şekilde Avrupa ve Amerika gibi ülkelerdeki ekonomik değişimler, ülkemizde de insanların kendilerini ekonomik olarak koruyabilmek için güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor" dedi.

iStock-1342813398 (1)

"SAHTE ALTIN YATIRIMCININ KABUSU OLABİLİR"

Artan altın talebinin sahte altın riskini de beraberinde getirdiğine işaret eden Palandöken, "Alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Vatandaşların birikimleri de bu sahteciliğin kurbanı oluyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur" şeklinde konuştu.

iStock-1778082899

"OYUNA GELMEMEK İÇİN GÜVENLİ YERDEN ALIŞVERİŞ YAPMAK ŞART"

Altın tasarrufunda güvenli bir şekilde yapmak için kuyumcu esnafının tercih edilmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Dünya genelinde altın, savaşlar ve ekonomik krizler gibi dönemlerde insanların tasarruf yönünde en güvenilir liman olarak gördüğü bir yatırım aracı. Bu sadece bugün değil, geçmişte de böyleydi. İnsanların yastık altı birikimleri, ölüm kalım parası olarak sakladığı altınlar, bugün bazı gözü dönmüş sahtekarların hedefi haline geldi. Haksız kazanç peşinde koşan bu kişilerin oyununa gelmemek için yapmamız gereken tek şey, güvenli alışveriştir. Ancak bu güvenli alışveriş yalnızca sertifikası olan, gramajı belli, sizi tanıyan ve sizin de tanıdığınız esnaftan yapıldığında mümkündür. Bu sayede yapılan hataların en azından yüzde 99’u bertaraf edilir" dedi.

iStock-2150160402 (1)

Palandöken "Yine de yanılma payı her zaman olabilir. Biliyorsunuz, altın gerçekten insanların ilgisini çeken, albenisi yüksek bir yatırım aracıdır. Bu nedenle takı, ziynet eşyaları gibi ürünlerde de aynı hilelerin yapıldığını varsayarak hareket etmek gerekir. Bu alışverişlerde son derece dikkatli olunmalı, bu tür hataların yapılacağı mekanlardan uzak durulmalı ve bu tür satıcıların iştahı kabartılmamalıdır. Bildiğiniz üzere bu fiyat koruması, gerçekten de enflasyonla eşdeğer biçimde insanların altına yönelmesine neden oldu. Altın, fiyatların yükselmesiyle birlikte bir koruyucu sığınak haline geldi ve bu nedenle altın alışverişlerinde her zamankinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu. (İHA)

iStock-1778087982 (1)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı!Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı!
Bakan Şimşek: “Enflasyon düşüyor, düşecek"Bakan Şimşek: “Enflasyon düşüyor, düşecek"
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.957,69
3.959,33
% 2.26
23:59
Ons Altın / TL
122.681,20
123.565,83
% 2.27
23:59
Ons Altın / USD
3.236,86
3.238,20
% 1.95
23:59
Çeyrek Altın
6.332,31
6.473,50
% 2.26
23:59
Yarım Altın
12.625,03
12.947,01
% 2.26
23:59
Ziynet Altın
25.329,22
25.814,83
% 2.26
23:59
Cumhuriyet Altını
26.634,00
26.753,00
% -0.1
13:00
Anahtar Kelimeler:
Altın sahte altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur'un ailesine gönderme... Vasiyetiyle ilgili sözleri gündem oldu

Ferdi Tayfur'un ailesine gönderme... Vasiyetiyle ilgili sözleri gündem oldu

Esenler'de sokak ortasında vahşet! Eşini katletti tehditler savurdu

Esenler'de sokak ortasında vahşet! Eşini katletti tehditler savurdu

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca...

'Albenisi yüksek bir yatırım aracı' diyerek uyardı! Talep artınca...

Trump'ın o planı ortaya çıktı! 30 ülkeyle birden görüşüyorlar

Trump'ın o planı ortaya çıktı! 30 ülkeyle birden görüşüyorlar

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Akaryakıt tabelasında bu kez zam var!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.