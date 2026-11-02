FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yurt dışından getirilen eşyalarda 430 euro detayı: Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışından getirilen eşyalarla ilgili açıklama geldi. Yolcu beraberinde getirilen kişisel kıyafetler ile hediyelik eşyaların gümrük mevzuatında farklı değerlendirildiği belirtilirken 430 euro detayı da açıklandı.

Yurt dışından getirilen eşyalarda 430 euro detayı: Bakanlık açıkladı
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medyada bir kullanıcının sorusu üzerine paylaşım yaptı.

Yurt dışından getirilen eşyalarda 430 euro detayı: Bakanlık açıkladı 1

430 EURO DETAYINI AÇIKLADI

"Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir" diyen Kaplan şu detayları aktardı:

"Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor.

2009/15481 sayılı Karar’ın 58’inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır.

430 avroluk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir.

Aynı Karar’ın 61’inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 avro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 avrodur"

Yurt dışından getirilen eşyalarda 430 euro detayı: Bakanlık açıkladı 2

Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabileceğini belirten Kaplan, "Belirlenen değer sınırının aşılması durumunda eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri uygulanmaktadır" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN, EŞYANIN KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLMASI VE TİCARİ MİKTAR VEYA NİTELİK TAŞIMAMASI"

Kaplan, önemli olanın, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımaması olduğunu kaydetti. Kaplan, yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye olarak getirdiği eşyaların aynı kurallara tabi olmadığını vurguladı.

Yurt dışından getirilen eşyalarda 430 euro detayı: Bakanlık açıkladı 3

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladıİsa Karakaş EYT'yi kaçıranlar için yeni kanun teklifini açıkladı
Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararıTakasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
49,95
49,99
% 0.06
08:11
Euro
55,89
55,94
% 0.28
08:10
İngiliz Sterlini
67,00
67,01
% 0.04
08:10
Avustralya Doları
35,08
35,12
% -0.06
08:10
İsviçre Frangı
60,65
60,71
% 0.21
08:10
Rus Rublesi
0,62
0,62
% -0.24
08:10
Çin Yuanı
7,52
7,52
% 0.15
08:10
İsveç Kronu
5,09
5,10
% 0.27
08:10
Anahtar Kelimeler:
Euro alışveriş kıyafet yurt dışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var

ABD'de 9 kişiyi taşıyan jet evlerin üzerine düştü! Ölüler var

Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi sahibi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Fon soruşturmasında Dünya Gazetesi sahibi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'ya 2 puan kaybetti

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Bir döneme damga vuran Kaan Girgin'in son hali gündem oldu

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Yatırımcılar dikkat! Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifade verdi! Arıncı hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.