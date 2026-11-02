Yurt dışından getirilen eşyalarda 430 euro detayı: Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medyada bir kullanıcının sorusu üzerine paylaşım yaptı.

430 EURO DETAYINI AÇIKLADI

"Yurt dışından ülkemize gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik kıyafetleri ile hediyelik eşyaları, gümrük mevzuatı kapsamında farklı değerlendirilmektedir" diyen Kaplan şu detayları aktardı:

"Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor.

2009/15481 sayılı Karar’ın 58’inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır.

430 avroluk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir.

Aynı Karar’ın 61’inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 avro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 avrodur"

Sınırın aşılması halinde gümrük vergilendirmesi uygulanabileceğini belirten Kaplan, "Belirlenen değer sınırının aşılması durumunda eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri uygulanmaktadır" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN, EŞYANIN KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLMASI VE TİCARİ MİKTAR VEYA NİTELİK TAŞIMAMASI"

Kaplan, önemli olanın, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımaması olduğunu kaydetti. Kaplan, yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye olarak getirdiği eşyaların aynı kurallara tabi olmadığını vurguladı.