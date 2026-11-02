Altın 1 yılın en düşüğünden tekrar hareketlendi: 'Ucuz bulan...'

Altın fiyatlarında son durum! Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta 3 bin 870,3 dolarla bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Altın son olarak 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yüzde 0,8 oranında değer kazanıp ons başına 3900 dolara yakın seviyelerde fiyatlanıyor. Böylece altın cuma günü yüzde 3,7’lik düşüş sonrası kayıplarının bir kısmını telafi etmiş oldu. Cuma günkü düşüş, altın için 2008’den bu yana en kötü Ekim ayı anlamına geliyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 3914 dolar, en düşük 3875 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.03 itibarıyla 3902 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6290 TL, en düşük 6223 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.49 itibarıyla 6265 TL seviyesinde seyrediyor.

Teknoloji hisselerinde küresel çapta yaşanan çöküş, değerli metaller üzerinde baskı yaratırken yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıplar nedeniyle artan teminat ihtiyaçlarını karşılamak için altın satmış olabileceği belirtilmişti. Buna karşın pazartesi günü satış dalgası hafiflerken Asya borsaları, Wall Street'teki emsallerine kıyasla daha az değer kaybetti.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Global X ETFs stratejisti Justin Lin, altının mevcut fiyatı ucuz bulan uzun vadeli yatırımcılardan anlık bir destek gördüğünü belirtti. Lin'in "Yatırımcıların ve muhtemelen merkez bankalarının pozisyonlarını temkinli bir şekilde artırmasıyla, bugün Asya seansında bir miktar düşüşte alımlar görebiliriz. Ancak altın şüphesiz riskli seviyelerde bulunuyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.