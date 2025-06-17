Altın 1 yılda yüzde 18 kazandırdı! Dev banka 'Kar satışları gelebilir' Fiyatlar daha da yükselir derken...

Altın fiyatları İran- İsrail arasında başlayan sıcak çatışmaların ardından yükselişe geçti. Altın piyasaları küresel ölçekte oluşan belirsizlikler, jeopolitik gerginlikleri fiyatlarken dev bankalardan da altın için yeni uyarılar ve tahminler gelmeye başladı. ABD'li yatırım bankası Citi'nin analistleri, altın için uyarı niteliğinde analiz raporu yayımladı.

ALTINI FİYATLAMIŞLARDI AMA...

Citi raporunda, altın fiyatlarını son bir yılda destekleyen temel dinamiklerin zayıfladığını vurguladı. 2024 boyunca jeopolitik risklerin artması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler ve merkez bankalarının rekor düzeyde altın alımları, fiyatları yukarı taşıyan başlıca unsurlar oldu ancak Citi’ye göre bu unsurların etkisi giderek azalıyor.

ALTININ CAZİBESİ AZALIYOR MU?

Analizde, Fed’in faiz indirim sürecine temkinli yaklaşması, doların yeniden güç kazanması ve ABD tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareket etmesi gibi faktörlerin, altının cazibesini azaltabileceği ifade edildi. Ayrıca Çin ve Hindistan gibi büyük altın tüketicilerinde fiziki talebin zayıfladığı, bu durumun da küresel ölçekte fiyatları baskılayabileceği belirtiliyor.

"KAR SATIŞLARI GÜNDEME GELEBİLİR"

Citi, altının güvenli liman rolünün sınırlı kalabileceğini aktararak şunları söyledi:



"Enflasyon beklentilerinde gerileme ve ekonomik aktivitenin dengelenmesi, altına olan yönelimi azaltabilir. Teknik olarak da fiyatların yukarı yönlü hareketi yavaşladı ve kâr satışları gündeme gelebilir"

1 YILDA YÜZDE 18 KAZANÇ

Spot altın, son 12 aylık dönemde yaklaşık %18’lik bir yükseliş gösterdi. 2024 Haziran ayında 1.940 dolar seviyesinden işlem gören ons altın, 2025 Mayıs sonu itibarıyla 2 bin 300 dolar bandına kadar yükseldi. Bu süreçte özellikle merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri ve piyasalardaki belirsizlik fiyatlara yön verdi. Ancak bu eğilimin sürdürülebilirliği tartışmalı hale geldi.

ALTIN ALANLAR DİKKAT!

Citi’nin bu değerlendirmesi, portföylerinde değerli metal bulunduran bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından yeni bir fiyatlama sürecine girildiğine işaret ediyor. Yılın geri kalanında Fed politikaları, dolar endeksindeki seyir ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam edecek.

BANK OF AMERİCA'DAN YENİ TAHMİN

ABD'li dev banka Bank of America ise ons altın için önümüzdeki 12 ayda ons altının 4 bin dolara çıkacağını öngörmüştü.