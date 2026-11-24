Türkiye ile İran, temmuz ayında süresi dolan doğal gaz anlaşmasını 5 yıl daha uzatma kararı aldı. Yeni anlaşmayla Türkiye, İran'dan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz almaya devam edecek. Gazeteci Olcay Aydilek de gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sektör kaynaklarına göre BOTAŞ, İran'dan doğal gaz ithalatı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvurdu. Başvurunun ardından ithalat lisansının süresi 18 Nisan 2032'ye kadar uzatıldı.

TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA 5 YILLIK ANLAŞMA

Türkiye ile İran, BOTAŞ ve İran Ulusal Gaz Şirketi arasında varılan anlaşmayla doğal gaz ticaretini 5 yıl daha sürdürme konusunda anlaştı.

Sektör kaynakları, yeni anlaşmada yıllık gaz miktarının ve fiyat formülünün değişmediğini belirtti. Buna göre Türkiye, İran'dan yılda 10 milyar metreküp doğal gaz ithal etmeyi sürdürecek.

Gazeteci Olcay Aydilek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile İran, temmuzda süresi dolan boru hattı üzerinden yıllık 10 milyar metreküp doğal gaz ithalatı öngören sözleşmenin süresini 5 yıl uzattı. BOTAŞ'ın, ithalat lisansının süresi 18 Nisan 2032 olarak yenilendi."

TÜRKİYE DOĞAL GAZI HANGİ ÜLKELERDEN ALIYOR?

Türkiye, doğal gaz ihtiyacının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Gaz, boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olarak ülkeye getiriliyor.

Boru hattıyla Rusya, İran ve Azerbaycan'dan doğal gaz alınırken LNG ithalatında ABD ilk sırada yer alıyor.

Türkiye ile İran arasında 2001 yılında yürürlüğe giren 25 yıllık doğal gaz anlaşmasının süresi temmuz ayında dolmuştu. Bu sözleşme kapsamında Türkiye, İran'dan yılda 10 milyar metreküp gaz ithal ediyordu.

İRAN, DOĞAL GAZ İTHALATINDA DÖRDÜNCÜ SIRADA

EPDK'nın 2025 yılı doğal gaz piyasası raporuna göre Türkiye, geçen yıl toplam 58,4 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. İthalat miktarı, 2024 yılına kıyasla yüzde 11,73 arttı.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatında Rusya, yüzde 36,27'lik payla ilk sırada yer aldı. Azerbaycan ikinci, ABD ise üçüncü oldu.

İran'dan geçen yıl 7,7 milyar metreküp doğal gaz ithal edildi. Yüzde 13,2'lik paya sahip olan İran, Türkiye'nin doğal gaz tedarikçileri arasında dördüncü sırada yer aldı.