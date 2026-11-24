Kredi kartı kullanıcıları için faiz oranlarında yeni bir dönem başlıyor. Mevduat faizlerinde yaşanan düşüş, kredi kartı faizleri ve POS komisyonlarının hesaplanmasında esas alınan referans orana da yansıdı.

Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aşağı yönlü güncellenen referans oran, yüzde 3,11 seviyesinden yüzde 2,94'e geriledi. Ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında değişmeyen oran, yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı faizlerinde de indirimin önünü açtı.

Güncellenen faiz oranları 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

KREDİ KARTI FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Türk lirası üzerinden yapılan kredi kartı harcamalarında uygulanabilecek azami akdi faiz ve gecikme faizi oranları, dönem borcunun büyüklüğüne göre yeniden belirlendi.

1 Aralık 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni oranlar şöyle:

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Taksit gecikme faizi

Böylece 30 bin TL'nin altında dönem borcu bulunan kredi kartlarında azami akdi faiz yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, gecikme faizi ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e düşmüş oldu.

30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki borçlarda akdi faiz yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e, gecikme faizi yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e indirildi.

180 bin TL üzerindeki dönem borçlarında ve kurumsal kredi kartlarında ise akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, gecikme faizi yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e çekildi.

NAKİT AVANS FAİZLERİ DE DÜŞTÜ

Faiz indirimi yalnızca kredi kartı alışverişlerini kapsamadı. Nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) uygulanan azami faiz oranları da aşağı yönlü güncellendi.

Buna göre daha önce yüzde 4,25 olan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,08'e geriledi. Azami gecikme faizi ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e indirildi.

Yeni oranlar 1 Aralık 2026 itibarıyla geçerli olacak.

YABANCI PARA KREDİ KARTI FAİZLERİ DE DEĞİŞTİ

Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde de faiz indirimi yapıldı.

Yeni tarifeye göre yabancı para cinsinden işlemlerde azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya düşürüldü. Azami gecikme faizi ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya çekildi.

YENİ FAİZLER 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranın 37 ay sonra ilk kez düşürülmesi, kart kullanıcıları açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

1 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek yeni tarifeyle kredi kartı borçlarında, nakit avans işlemlerinde ve KMH hesaplarında daha düşük azami faiz oranları uygulanacak. İndirim, bankaların uygulayabileceği faizler için belirlenen üst sınırları değiştirecek.