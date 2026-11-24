Kredi kartı kullanıcıları için faiz oranlarında yeni bir dönem başlıyor. Mevduat faizlerinde yaşanan düşüş, kredi kartı faizleri ve POS komisyonlarının hesaplanmasında esas alınan referans orana da yansıdı.
Ekim 2023'ten bu yana ilk kez aşağı yönlü güncellenen referans oran, yüzde 3,11 seviyesinden yüzde 2,94'e geriledi. Ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında değişmeyen oran, yeni düzenlemeyle birlikte kredi kartı faizlerinde de indirimin önünü açtı.
Güncellenen faiz oranları 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.
Türk lirası üzerinden yapılan kredi kartı harcamalarında uygulanabilecek azami akdi faiz ve gecikme faizi oranları, dönem borcunun büyüklüğüne göre yeniden belirlendi.
1 Aralık 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni oranlar şöyle:
Böylece 30 bin TL'nin altında dönem borcu bulunan kredi kartlarında azami akdi faiz yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, gecikme faizi ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e düşmüş oldu.
30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki borçlarda akdi faiz yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e, gecikme faizi yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e indirildi.
180 bin TL üzerindeki dönem borçlarında ve kurumsal kredi kartlarında ise akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, gecikme faizi yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e çekildi.
Faiz indirimi yalnızca kredi kartı alışverişlerini kapsamadı. Nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) uygulanan azami faiz oranları da aşağı yönlü güncellendi.
Buna göre daha önce yüzde 4,25 olan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,08'e geriledi. Azami gecikme faizi ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e indirildi.
Yeni oranlar 1 Aralık 2026 itibarıyla geçerli olacak.
Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde de faiz indirimi yapıldı.
Yeni tarifeye göre yabancı para cinsinden işlemlerde azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya düşürüldü. Azami gecikme faizi ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya çekildi.
Kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranın 37 ay sonra ilk kez düşürülmesi, kart kullanıcıları açısından yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
1 Aralık 2026'da yürürlüğe girecek yeni tarifeyle kredi kartı borçlarında, nakit avans işlemlerinde ve KMH hesaplarında daha düşük azami faiz oranları uygulanacak. İndirim, bankaların uygulayabileceği faizler için belirlenen üst sınırları değiştirecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum