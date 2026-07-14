Altın 2 haftanın dibini test etti! Gözler kritik veride, 17 ay sonra ilk

Orta Doğu'daki gerilimli süreç ve petrolün tekrar 80 doları aşmasıyla beraber altın fiyatlarında baskı arttı. Ons altın dün yüzde - 2,9'luk kayıpla 4001 dolardan kapanış yaparken bugünkü işlemlerde 3983 dolara kadar gerileme görüldü. Dolayısıyla ons altın son 2 haftanın en düşük seviyelerini test etmiş oldu. Gelen tepki alımlarıyla ons altın toparlanmaya çalışırken saat 06.00 itibarıyla 4015 dolardan fiyatlandı. Ons altındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. Gram altın fiyatı 6070 TL'den güne başladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4019 dolar, en düşük 3983 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 06.40 itibarıyla 4015 dolardan fiyatlanıyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6078 TL, en düşük 6024 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.25 itibarıyla 6074 TL'den fiyatlanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; alevlenen ABD-İran çatışmaları ve petroldeki ivme, dolar endeksinin 101,2 seviyesine yükselmesine neden oldu. ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine kadar yükselip Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyesine yöneldi. 10 yıllık tahvil getirilerinin de benzer şekilde 4,60'ı aştığı kaydedildi. Faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın maliyetinin yükselmesiyle altındaki satış baskısı arttı.

GÖZLER KRİTİK VERİDE

Piyasalar ABD'de açıklanacak ve Fed'in para politikası için kritik öneme sahip olan haziran TÜFE verisine kilitlendi. Mayısta yüzde 4,2'ye yükselen yıllık enflasyonun haziranda yüzde 3,9'a gerilmesinin beklendiği aktarılırken beklentilere paralel veya daha yüksek bir veri gelmesi durumunda enflasyonist baskılarının süreceğinin ifade edildiği belirtildi. Böyle bir durumda 'daha şahin bir Fed' fiyatlamasının yaşanabileceği ve bunun altın fiyatı için baskı unsuru olabileceğini aktarıldığı kaydedildi.

Fed'den eylülde faiz artışı beklentisi, CME FEDWatch anketinde bu sabah itibarıyla yüzde 77 olasılıkla fiyatlanırken bu oranın son haftaların en yükseğine işaret ettiği vurgulandı.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ MESAJI

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu hafta çekirdek enflasyon verisinin yine yüksek gelmesi durumunda para politikasında sıkılaştırmanın gerekebileceğini söyledi.

Waller, "Ekonominin reel tarafının iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Ancak enflasyon ve para politikası konularında bir yol ayrımında olduğumuza inanıyorum." dedi. Çekirdek enflasyonun ocak ayında yükselişe geçtiğine işaret eden Waller, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ve diğer emtiaların üretim ve nakliyesini sekteye uğratmasının ardından bu artışın hızlandığını kaydetti.

Waller, çekirdek enflasyonun sergilediği yüksek seyirden endişe duyduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla asıl soru şu: Çekirdek enflasyon yukarı yönlü seyrini sürdürecek mi, yoksa yüzde 2'lik hedefimize doğru gerilemeye başlayacağı bir dönüm noktasına mı ulaştı? İzleyeceği yön, para politikasının seyri açısından çok farklı sonuçlar doğuracaktır." diye konuştu.

Politikayı aşırı sıkılaştırmaktan ve resesyon riskini doğurmaktan kaçınmanın da önemine işaret eden Waller, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin, para politikasının izleyeceği uygun yolu belirlemek adına inceleyeceği verilerden biri olacağını söyledi. Waller, "Bu hafta çekirdek enflasyon verisi yine yüksek gelirse, FOMC'nin yakın vadede para politikasını sıkılaştırmayı değerlendirmesi gerekecektir." ifadesini kullandı.

Enflasyonu dizginlemek adına gereğinden erken tepki vermekten de kaçınmaları gerektiğinin altını çizen Waller, aynı zamanda müdahale etmekte geç kalarak 2021 ve 2022'de yapılan hataları tekrarlamamaları gerektiğini dile getirdi. Waller, politika açısından bir yol ayrımında olduklarını vurgulayarak, atılacak doğru adımın, gelecek verilere bağlı olacağına dikkati çekti.