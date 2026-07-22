Altın 2 haftanın zirvesinde! Gram altında son durum

Altın piyasasında yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle ons altın çarşamba günü 4 bin 200 dolar seviyesine ulaşarak son iki haftanın en yüksek noktasını gördü. Ons altındaki yükseliş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Yatırımcılar gram altının yanı sıra çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durumu yakından izliyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, enflasyon ve faiz beklentilerine ilişkin belirsizliklerle birleşince altın fiyatlarında hareketlilik devam etti. Bu gelişmeler, özellikle güvenli liman olarak görülen altına olan ilgiyi artırdı.

ALTIN FİYATLARI İKİ HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Uluslararası piyasalarda ons altın, çarşamba günü erken saatlerde 4 bin 200 dolar bandına çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalarda artan belirsizlik, yükselen petrol fiyatları ile bunların enflasyon ve faiz oranlarına olası etkileri, değerli metalin fiyatlamasında belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı da güncellenirken, yatırımcıların çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarına yönelik ilgisi sürdü.

PETROL FİYATLARI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası ilave saldırılar konusunda yaptığı uyarılar, petrol fiyatlarının yükselmesine neden olan gelişmeler arasında gösterildi. Öte yandan Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu terminaline düzenlenen bir dizi saldırı da küresel arz endişelerini artırarak enerji piyasalarında hareketliliği destekledi.

Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmelerin enflasyon beklentilerini etkilemesi, altın fiyatları üzerinde de yukarı yönlü baskı oluşturdu.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ DE TAKİP EDİLDİ

Altın piyasasının yakından izlediği veriler arasında ABD özel sektör istihdam rakamları da yer aldı. Açıklanan verilere göre ABD'li özel sektör işverenleri, 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 16 bin 500 kişilik istihdam artışı gerçekleştirdi.

Ekonomik veriler ve küresel gelişmeler, yatırımcıların para politikasına ilişkin beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasalarda ağırlıklı beklenti, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini sabit bırakacağı yönünde oluştu. Buna karşın yatırımcılar, Eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 55'in üzerinde fiyatlamayı sürdürüyor. Faiz beklentilerindeki değişim ise altın fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor.

22 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları:

Ons altın satış fiyatı: 4.124,38 dolar

Gram altın satış fiyatı: 6.260,67 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.236,19 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.472,38 TL

Tam altın satış fiyatı: 40.862,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.345,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 41.345,00 TL