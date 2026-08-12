İsa Karakaş 'Emekli 164 gram altının peşinde' deyip açıkladı

Memur emeklilerinin gündeminde, 2023'te memurlara verilen seyyanen zammın kendilerine de verilmesi var. Konuyla ilgili uzman isimden dikkat çeken değerlendirmeler ve çarpıcı bir hesap geldi.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2023 yılını işaret ederek memura verilen seyyanen zammın emeklisine de aynen yansıtılacağı sözünü anımsatarak "O vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi" dedi.

Memur emeklisinin o vaadi hala beklediğini belirten Karakaş dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Emekliliği dolan memurların da aynı dertte olduğunu söyleyen Karakaş "Emekli olamıyorlar. Çünkü maaşları bir anda yüzde 40’lara düşüyor. Eskiden emeklilik istirahat dönemiydi. Şimdi ekonomik uçurum diyorlar. Uçurumun kenarında duruyorlar. Çalışırken alınan maaş, dilekçe verildiği an eriyor. Hakikaten yüzde 40’lara varan büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Memur adaylarının da mağdur olduğunu vurgulayan Karakaş "Seyyanen zam meselesi sadece emekliyi vurmuyor. Kamuya girmek için gün sayan gençleri de vuruyor. Maaşı kuş kadar kalacak olan memur, koltuğuna demir atıyor. Emekli olamayanın yerine genç nefer giremiyor. Sistem tıkanıyor. Millî Eğitim ve Sağlık’ta 250 bini aşkın memur emekliliği bekliyor. Kapı açılırsa 250 bin genç taze kan olarak devletine hizmet için can atıyor. Seyyanen zam, tıkanan sistemin anahtarı. Hesap ortada..." dedi.

"HER AYIN TUTARI O GÜNÜN GRAM ALTIN FİYATINA ÇEVRİLDİ"

Temmuz 2023'te bugüne ödenmeyen tutarın nominal 596 bin TL, faizli 780 bine dayandığını belirten Karakaş, altın hesabıyla da rakamı verdi. Her ayın tutarının o günün gram altın fiyatına çevrildiğini aktarıp toplam 164 gram altın ettiğini ve bugünkü değerinin 1 milyon 89 bin TL olduğunu kaydetti. Karakaş "Her bir memur emeklisinin kesesine girmeyen 164 gram altın" dedi.

Karakaş devamında şu ifadeleri kullandı:

"Memur emeklileri diyor ki: 'Alım gücümüz 20 yıl öncesine düştü.' Mahkemelere koştu. Mahkemeler reddetti. 'Yasada yok' dediler. İstinaf da aynı yolu tuttu. Ama daire başkanı şerh düştü: 'Eşitlik ilkesine aykırı. Ayrımcılık.' Hâlen dosyalar Anayasa Mahkemesi’nde. 6 Ağustos 2026’da birleştirildi. Gözler AYM’de. Karar bekleniyor"

"SADECE BUGÜNÜN EMEKLİSİNİ İLGİLENDİRMİYOR"

Halihazırda çalışan milyonlarca tüm memurları da yakından ilgilendirdiğini belirten Karakaş çalışan ve emeklisiyle 6 milyon memur ailesini işaret etti. Kamuda iş hayali kuran gençleri de vurgulayan Karakaş "Milyonların istikbali bu süreçte. Sadece memur emeklisi değil" dedi.

Devamında Karakaş "Emekli yana yakıla 3 yıldan beri her yasal platformda hakkını sonuna kadar arıyor. Devletinin vaadini ifa etmesini sabırsızlıkla bekliyor. Çalışan memurlar bir an önce emekli olmak arzusuyla yanıp tutuşuyor. Memuriyet hayali kuran yüz binlerce genç bekliyor. Memleket izliyor. Bütün gözler devlet sözü hâline gelen 'Seyyanen zammın ifasında...'" ifadelerini kullandı.