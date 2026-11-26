Ticaret Bakanlığı, “yüzde 50 indirim” reklamıyla tüketicileri yanıltan çiçek satış platformuna 863 bin 580 TL idari para cezası uyguladı. Reklam Kurulu incelemesinde, platformun ürünlerinde vaat edilen indirim oranının gerçekte sunulmadığı ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin yanıltıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmasını önlemek amacıyla denetimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda, bir çiçek satış platformunun internet sitesine yönelik arama motorlarında yayımlanan reklamlar mercek altına alındı.

İNDİRİM VAADİ GERÇEĞİ YANSITMADI

Yapılan incelemelerde, platformun reklamlarında kullanılan “yüzde 50 indirimli” ifadesinin ürün fiyatlarıyla örtüşmediği belirlendi. Satışa sunulan ürünler arasında en yüksek indirim oranının bile yüzde 50 seviyesine ulaşmadığı tespit edildi.

İnceleme kapsamında, yüzde 50 indirim uygulanan ürün sayısının yalnızca 3 olduğu, diğer ürünlerdeki indirim oranlarının yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği ortaya çıktı. Platformda hiçbir ürünün yüzde 50 veya daha yüksek oranda indirimli olmadığı belirlendi.

TÜKETİCİLERDE YANILTICI FİYAT ALGISI OLUŞTURULDU

Reklamlarda gerçekte uygulanmayan bir indirim oranının kesin ve genel bir vaat şeklinde sunulmasının, tüketicilerde gerçekte bulunmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturduğu değerlendirildi.

REKLAMLAR DURDURULDU, 863 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, inceleme sonucunda söz konusu reklamların durdurulmasına ve reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bakanlık, tüketicileri yanıltan reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır