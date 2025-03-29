FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın
  4. Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı! Küçük büyük herkesi ilgilendiriyor, Son 1 yılda öyle bir değer kazandı ki...

Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı! Küçük büyük herkesi ilgilendiriyor, Son 1 yılda öyle bir değer kazandı ki...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.03.2025 08:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum ne? Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırması, Donald Trump'ın otomobil ithalatına yüzde 25'lik ek gümrük getirmesi, jeopolitik riskler gibi etkenler altının fiyatlanmasına rekor kırmasına neden oluyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altında son durum ne? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, altın için konuştu. İşte detaylar...

Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı! Küçük büyük herkesi ilgilendiriyor, Son 1 yılda öyle bir değer kazandı ki...

Donald Trump'ın otomobil ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi koyduğunu açıklamasının ardından altında hareketlilik başladı. Özellikle Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler arttı. Yaşanan belirsizlikler nedeni ile yatırımcılar güvenli liman altına sığınarak yatırımlarını korumaya çalışıyor.

Altın 1

4 BİN LİRAYA KOŞUYOR!

Küresel ölçekte yaşanan hem siyasi hem de ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler altının yukarı yönlü tırmanmasını sağlarken gram altın 4 bin liraya doğru koşuyor. Ons altının fiyatı şu saatlerde 3 bin 84 dolar seviyesindeyken gram altın ise 3 bin 768 liradan alıcı buluyor.

altn-amerikan-dolar (13)

1 YILDA YÜZDE 41 DEĞER KAZANDI

spot-altn-tlgr (10)

Altın fiyatlarındaki bu yükselişin nedeni Trump ve yaşanan gerilimler olarak görülüyorken altın son 1 yılda yüzde 41 oranında değer kazandı. Yatırımcılar ise sarı metalin ilerleyen süreçte nasıl fiyatlanacağını merak ediyor.

ALTINI ETKİLEYEN İKİ FAKTÖR

HaberTürk canlı yayınına katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, altın fiyatları için konuştu. Altın fiyatlarını etkileyen iki faktörün olduğunun altını çizen Hekim, şu sözleri sarf etti:

Ekran görüntüsü 2025-03-29 085046

"Altında iki tane faktör var. Bunlardan biri altının ons fiyatı diğeri ise içerideki dolar kuru. Dünyadaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler güvenli liman olarak altın önplanda olan bir enstrüman"

iStock-969575406

Ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını etkilediğinin altını çizen Hekim, Trump'ın uyguladığı tarifeler nedeniyle "Ekonomiyi resesyona sokacak mı?" endişesinin yaşandığının altını çizerek altın fiyatlarının neden yavaş düştüğünü de açıkladı:

Altın hızlı bir şekilde yükselirken düşerken çok yavaş, dengeli bir şekilde düşüyor. Bunun nedeni ise merkez bankalarının da altın alımına yönelmesi bence"

Altın-2

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIYOR!

Merkez bankalarının rezervlerini dolar üzerinden kurmayı çok mantıklı bulmadıklarının belirten Hekim, "Merkez bankaları rezerv çeşitlendirmeye gitti" dedi.

Altın-8

Trump'ın 2 Nisan'da açıklayacaklarının belirsiz olmasından dolayı piyasalar için risk oluştuğunu aktaran Hekim, dolar tarafından altına baskı gelebileceğini aktardı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.767,12
3.768,01
% 0.99
23:59
Ons Altın / TL
116.908,62
117.460,22
% 0.99
23:59
Ons Altın / USD
3.084,88
3.085,61
% 0.94
23:59
Çeyrek Altın
6.027,39
6.160,70
% 0.99
23:59
Yarım Altın
12.017,11
12.321,40
% 0.99
23:59
Ziynet Altın
24.109,57
24.567,43
% 0.99
23:59
Cumhuriyet Altını
25.140,00
25.520,00
% 1.29
16:17
Canlı Borsa
40 yıl sonra o sektör için bir ilk!40 yıl sonra o sektör için bir ilk!
Elon Musk X'in satış haberini verdi!Elon Musk X'in satış haberini verdi!
Anahtar Kelimeler:
Altın çeyrek altın alış gram altın ne kadar ons altın dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

Myanmar'daki depremlerde ölü sayısı bini aştı

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Temmuz 2025'e dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

"Genç kaleciyi yaktılar!" dedi, sert sözlerle yüklendi

'İş Bankasına kayyum gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan açıklama

'İş Bankasına kayyum gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan açıklama

Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı!

Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı!

Elon Musk X'in satış haberini verdi!

Elon Musk X'in satış haberini verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.