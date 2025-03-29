Altın 4 bin liraya koşuyor, '2 faktör var' deyip açıkladı! Küçük büyük herkesi ilgilendiriyor, Son 1 yılda öyle bir değer kazandı ki...

Donald Trump'ın otomobil ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi koyduğunu açıklamasının ardından altında hareketlilik başladı. Özellikle Trump'ın ABD Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler arttı. Yaşanan belirsizlikler nedeni ile yatırımcılar güvenli liman altına sığınarak yatırımlarını korumaya çalışıyor.

4 BİN LİRAYA KOŞUYOR!

Küresel ölçekte yaşanan hem siyasi hem de ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gerilimler altının yukarı yönlü tırmanmasını sağlarken gram altın 4 bin liraya doğru koşuyor. Ons altının fiyatı şu saatlerde 3 bin 84 dolar seviyesindeyken gram altın ise 3 bin 768 liradan alıcı buluyor.

1 YILDA YÜZDE 41 DEĞER KAZANDI

Altın fiyatlarındaki bu yükselişin nedeni Trump ve yaşanan gerilimler olarak görülüyorken altın son 1 yılda yüzde 41 oranında değer kazandı. Yatırımcılar ise sarı metalin ilerleyen süreçte nasıl fiyatlanacağını merak ediyor.

ALTINI ETKİLEYEN İKİ FAKTÖR

HaberTürk canlı yayınına katılan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Hekim, altın fiyatları için konuştu. Altın fiyatlarını etkileyen iki faktörün olduğunun altını çizen Hekim, şu sözleri sarf etti:





"Altında iki tane faktör var. Bunlardan biri altının ons fiyatı diğeri ise içerideki dolar kuru. Dünyadaki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler güvenli liman olarak altın önplanda olan bir enstrüman"

Ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını etkilediğinin altını çizen Hekim, Trump'ın uyguladığı tarifeler nedeniyle "Ekonomiyi resesyona sokacak mı?" endişesinin yaşandığının altını çizerek altın fiyatlarının neden yavaş düştüğünü de açıkladı:

Altın hızlı bir şekilde yükselirken düşerken çok yavaş, dengeli bir şekilde düşüyor. Bunun nedeni ise merkez bankalarının da altın alımına yönelmesi bence"

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIYOR!

Merkez bankalarının rezervlerini dolar üzerinden kurmayı çok mantıklı bulmadıklarının belirten Hekim, "Merkez bankaları rezerv çeşitlendirmeye gitti" dedi.

Trump'ın 2 Nisan'da açıklayacaklarının belirsiz olmasından dolayı piyasalar için risk oluştuğunu aktaran Hekim, dolar tarafından altına baskı gelebileceğini aktardı.