Küresel piyasalarda, yapay zeka odaklı yatırımların sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerin teknoloji hisselerinde satış baskısına neden olmasıyla risk algısı arttı.

Öte yandan, The Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Çin, Avrupa Birliği (AB) ve 14 ülkeye yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığına yönelik haber de piyasaları olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Avrupa borsaları ise teknoloji sektörüne ilişkin endişelere karşın petrol fiyatlarındaki gerilemeyle otomobil ve lüks tüketim şirketlerinin hisselerindeki yükselişten kaynaklı etkilerle pozitif seyrediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kamu maliyesini dengelemeye yönelik "bütçe altın kuralı" koymak için kongreyi toplayacağına ilişkin haberler ise Fransa borsasındaki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,1 ile beklentilerin altında büyüdü.

Söz konusu veri Almanya ekonomisinin yavaşladığını ortaya koydu.

Bu arada ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ENDEKSLER VE PUANLARI

Söz konusu gelişmelerle, saat 12.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 636 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 10.526 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,5 primle 25.092,00 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,3 kazançla 48.245 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 19.078 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,1 kazançla 8.128 puanda işlem görüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır