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Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi

Altın, yatırımcıların Fed'in faiz artışını ve daha fazla sıkılaşmanın gelebileceğine dair mesajını değerlendirmesiyle 17 Eylül 2026 Perşembe günü yükseldi.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi

Altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Piyasalar Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Fed, beklentiler doğrultusunda, 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Altın, yatırımcıların Fed'in faiz artışını ve daha fazla sıkılaşmanın gelebileceğine ilişkin mesajını değerlendirmesiyle Perşembe günü yüzde 1’in üzerinde yükseldi. Öte yandan petrol fiyatlarında önceki gün başlayan yükselişin ivme kaybetmesi de altını destekleyen faktörlerden oldu.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 1

Spot altın, Çarşamba günü yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 1,1 artışla ons başına 4.310,49 dolara yükseldi.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4318 dolar, en düşük 4257 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.57 itibarıyla 4298 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 3

Gram altın gün içinde en yüksek 6758 TL, en düşük 6662 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.42 itibarıyla 6719 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 4

"PETROL FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDERSE ALTIN FİYATLARININ YÜKSELMESİNİ DESTEKLEYEBİLİR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, petrol fiyatları ise Suudi Arabistan’ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağına ilişkin haberlerin arz kesintisi endişelerini azaltmasıyla önceki seanstan gelen kayıplarını genişletti. Brent ham petrol yüzde 1,2 düşüşle varil başına 104,59 dolara geriledi.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 5

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Petrol fiyatları izlenmesi gereken önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ederse, en azından orta vadede altın fiyatlarının yükselmesini destekleyebilir. Bu gerçekleşene kadar altının belirli bir bantta hareket etmesini bekliyorum" dedi.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 6

Wong'un, altındaki mevcut yükselişin büyük ölçüde teknik faktörlerden kaynaklandığını ve Fed’in şahin mesajının piyasalarda büyük ölçüde fiyatlandığını belirttiği aktarıldı.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 7

Diğer yandan Fed'in, Çarşamba günü faiz oranlarını artırırken önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışının sinyalini verdiği vurgulandı. Güncellenen çeyreklik ekonomik projeksiyonlara göre, 18 politika yapıcısından 16’sının bu yılın sonuna kadar en az bir 25 baz puanlık faiz artışı daha beklediği, yalnızca iki politika yapıcının faizlerin mevcut seviyede kalacağını öngördüğü kaydedildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Spot gümüş yüzde 1,4 artışla 63,83 dolara yükseldi.

Altın 6 haftanın en düşük seviyesini görüp yükseldi 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
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Gram Altın
6.706,71
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08:24
Ons Altın / TL
209.089,30
209.141,76
% 0.81
08:39
Ons Altın / USD
4.295,74
4.296,20
% 0.76
08:39
Çeyrek Altın
10.730,74
10.966,86
% 0.57
08:24
Yarım Altın
21.394,41
21.933,71
% 0.57
08:24
Ziynet Altın
42.921,36
43.732,05
% 0.57
08:24
Cumhuriyet Altını
44.921,00
45.600,00
% 1.09
17:00
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