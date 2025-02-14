Altın 8 kere rekor kırdı! 'Canını sıkan veriler gelse de...' Yatırımcı dikkat, 4 bin liraya ramak kaldı!

Geçtiğimiz günlerde Amerika'da açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 3 olarak açıklanmıştı. Ayrıca Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi sonrası yaptığı açıklamalar ve uygulamaları piyasaları oldukça sert bir şekilde sarstı.

TRUMP PİYASALARI SARSIYOR

Trump'ın ticaret savaşlarını başlatarak bazı ülkelere ek gümrük vergisi uygulamaya karar vermesi, Gazze için, "Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım. Orayı yeniden inşa etme konusunda, Orta Doğu'daki diğer devletlere oranın bazı bölümlerini inşa etmeleri için verebiliriz" demesi ve Amerika'da faiz indirimi için söylemleri altının fiyatlanmasında etki ediyor.

2025'TE 8 KERE REKOR KIRDI

20 Ocak'Ta Trump'ın göreve gelmesinin ardından üst üste rekor kıran altın 2025 yılında 8 kere rekor kırdı. Trump altını doğrudan etkilemeye başlamışken yatırımcı sarı madenin önümüzdeki dönemde nasıl fiyatlanacağını merak ediyor.

TRUMP ETKİSİ FİYATLANIYOR

HaberTürk ekranlarında altın için kritik değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, yatırımcının enflasyondan korktuğu için altına yöneldiğini belirterek şu cümleleri kurdu:

"Enflasyon yüksek bir de üstüne Trump ve belirsizliklerini koyduğumuz zaman altın yakın tarihte rekor kıracak beklentisi oluştu. Yüksek enflasyon demek, Fed'in daha az faiz indirmesi demek; altının baskılanması demek anlamına geliyor. Ama piyasa diyor ki, 'Ben şu an Fed'e bakmıyorum' Fed faizi az indirse de altının yukarı çıkaracak olan etmenler daha güçlü"

"ALTIININ CANINI SIKAN VERİLER GELSE DE..."

Trump ve politikalarının oluşturduğu belirsizliklere değinen Eryılmaz, "Yakın vadede Trump ve politikalarında belirsizlik devam ederse, altının canını sıkan veriler gelmeye devam etse de altın yükselmeye devam eder. Geri çekilmelerde de yatırımcı yatırım fırsatı olarak görmeye devam eder" sözlerini kullandı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşının biteceğine yönelik bir haberlerin olduğunu ancak altının bunu fiyatlamadığını yani fiyatların düşmediğini aktaran Eryılmaz, bunun nedeni olarak, "Piyasa diyor ki, daha büyük riskler var ben bu altını güçlü tutayım, yatırımcı psikolojisinin daha güçlü olduğunu görüyorum. Hem kurumsal hem küçük yatırımcılar ciddi bir güvenli liman talebi gösterdiklerini görüyoruz" dedi.

ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Sene sonunda gram altın için 4 bin 200 lira beklentisinin olduğunu aktaran Eryılmaz, gram altın için şu cümleleri sarf etti:

"Gram altın hem ons altın hem de dolar/TL yukarı gittikçe etkileniyor. Kurdaki dönem dönem yükseliş altını etkiliyor. Dünyada daha pahalı altın kullanıyoruz. Özellikle bankalarda makas çok fazla, fiyatın yukarı daha gittiğini görüyoruz"

KISA VADELİ ALIM YAPILIR MI?

Küçük yatırımcıya seslenen Eryılmaz, yatırımcının portföyünde altının artmasının iyi olabileceğini belirterek, "Altına sadece uzun vadeli yatırım olarak bakmayalım. Kısa vadede de aşağıdan alıp yukarıya çıktığında da ciddi getiriler elde edilebilir. Biraz daha kısa vadeli bakış açısıyla bakmak gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.