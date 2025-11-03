Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı seyir altın yatırımcısının radarında. Sert yükselişlerin ardından sert düşüş gösteren altın herkeste, bundan sonraki yönün ne olacağına dair merak uyandırıyor. Uzman isimden altına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 3 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar? Ons altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Kasım 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"TEKRAR ONDAN SONRA BİR GERİYE DÖNÜŞ BEKLİYORUZ"

CNN Türk yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altınla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma devam ediyor. 2 hafta önce 4282 dolar seviyesine kadar yükselmişti ve geçen hafta 3885 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Yaklaşık 500 dolar civarında bir satış gördük. Haftayı 4.000 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Şu anda 4026 dolar seviyesinde. Tepki yükselişinin biraz daha devamını bekliyoruz. Özellikle ons altın tarafında 4040 - 4090 yukarıda 4150 dolar direnci var. Buraya kadar alan var. Ancak tekrar ondan sonra bir geriye dönüş bekliyoruz. Buradaki en güçlü destek seviyesi 3800 dolar seviyesi. 3800 dolar seviyesini güçlü bir destek seviyesi olarak yine Kasım ayı içerisinde takip etmeye devam edeceğiz.

GELECEK YIL ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATI İÇİN RAKAM VERDİ

Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Yine önümüzdeki yıl ons altın tarafında 4888 dolar seviyesi ilk etapta, gram altın tarafında da 8 bin TL seviyesi ilk etapta beklediğimiz seviyeler. Ama önce kısa vadede bu Kasım ayı içerisinde o düşüş trendini bir görmek lazım. İlk önce bir gerileyen bir trend göreceğiz. Sonra yine kaldığı yerden bu yükselişler devam edecek.

Bugün de yaklaşık 25 dolar civarında bir yükselişle haftaya başladı. Özellikle 4040, 4090, 4150 dolar seviyeleri artık sürpriz değil. Geniş bant aralığında oyalanan bir altın piyasası bizi bekliyor.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI DENİLEBİLİR Mİ?

Şu anda daha erken. Biraz daha aşağı yönlü trend beklediğimiz için alım için 3800 dolar seviyesinin daha uygun bir zemin olduğunu düşünüyoruz. Genelde bu kadar agresif, sağlıksız yükselişler olunca son bir haftadır bozduran daha çok gene ev ihtiyacını gören, araba ihtiyacını gören vatandaşlarımız daha fazla.

Çünkü değerinden fazla bir getiri sağlamıştı. Bunu fırsat gören vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde tercih kullanıyor. Bence iyi bir hamle yaptılar burada. Tekrar hem gram altın tarafında hem ons altın tarafında Kasım ayı içerisinde o yükseliş trendinin azaldığını özellikle tekrar bir alım fırsatı sunacağını söyleyebilirim.

Gram altın TL fiyatı şu anda 5625 satış da 5658. Burada yaklaşık 20 lira civarında bir makas aralığı yani biraz daha daraldı alım satım makas aralığı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alımlarını durdurdu. Bu da şu anlama geliyor; işte piyasalarda 11.500 dolara kadar bir işçilik söz konusuydu. Makas aralıkları açılıyordu.

İşte resmi kurla serbest piyasa arasındaki makasın biraz daha daralacağını görebiliriz. Bu iyi bir hamle oldu. Çin tarafından tekrar yatırımcılara altın tarafındaki KDV muafiyetini iptal etti. İlk alımlarda bu muafiyet devam ediyor ama ikinci alımlarda tekrar KDV'li bir süreç başladı. Bu da altın fiyatlarındaki yükselişleri biraz daha sınırlayabilir kısa vadede.

"UZUN VADEDE ALTIN YİNE GÜVENLİ LİMAN"

Ama dediğim gibi bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurmak lazım. Yine jeopolitik gerilimler devam ediyor, belirsizlikler devam ediyor. Ticaret savaşının kaygıları devam ediyor. Afrika'da yine jeopolitik gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ve dolayısıyla da bugünkü koşullarda uzun vadede altın yine güvenli limandır. Yine güvenli liman gömleğini giymiştir ve yatırımcıya yine kazandırmaya devam edecektir. Ancak kısa vadede özellikle bu 9 haftalık, 10 haftalık süreçte çok agresif, sağlıksız bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde olduğu için o balonu patlattılar ve sert bir şekilde geri geldi. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda temkinli yaklaşması lazım. Panik alımı yapmaması lazım.

"KISA VADEDE DÜŞÜŞ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

İki hafta önce uyarıları dikkate almayan yüksekten maliyet yapan birçok vatandaş oldu. 6280 - 6300 rakamları görüldü. Ve dolayısıyla bu manipülasyon piyasasında yatırımcıların daha sakin olması lazım. Sabreden kazandı. Kasım ayında tekrar bu düşüş beklentimiz devam ediyor teknik olarak kısa vadede ama. O kısa vadeli düşüş bittikten sonra tekrar yükseliş yönlü beklentimizi konuşabiliriz.

Dolar uluslararası piyasalarda biraz daha toparlanma isteğinde mesela haftaya başladı. Euro onun karşısında biraz daha değer kaybetti. Yine altın tarafında talep patlaması çok fazlaydı ama darphane tekrar devreye girdi. Mesela vatandaşlar genelde paketli gram altına yönelmişlerdi. Artık cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın gibi sarrafiye grupları biraz daha piyasalarda rahat bulunabilecekler"

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,3 azalışla 5 bin 411 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 433 TL seviyesinde bulunuyordu. Gram altın saat 14.16 itibarıyla 5408 TL seviyesinde seyrediyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı da sabah saatlerinde yüzde 0,4 artışla 4 bin 16 dolarda seyrediyordu. Ons altın saat 14.31 itibarıyla 4005 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

3 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.31 itibarıyla 4005 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.16 itibarıyla 5408 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.18 itibarıyla 8849 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.18 itibarıyla 17.694 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.32 itibarıyla 37.351 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.32 itibarıyla 90.728 TL seviyesinde.