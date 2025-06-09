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Altın alan 5 yılda parasını 11'e katladı! Trump etkisi tüm senaryoları yerle bir etti, Yüzde 30'luk ihtimale dikkat!

Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ons altın... Altın yatırımcısı, fiyatlardaki son durumu merak ediyor. ABD'den gelen haber akışı, jeopolitik gerilimler, ABD-Çin arasında yaşananlar altın fiyatlarının yukarı yönlü tırmanmasına neden oluyor. Altın piyasası dalgalı bir seyir izlerken 9 Haziran 2025 haftasına yükseliş ile başlayan altında son durum merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için konuştu.

Altın alan 5 yılda parasını 11'e katladı! Trump etkisi tüm senaryoları yerle bir etti, Yüzde 30'luk ihtimale dikkat!
Ezgi Sivritepe

Altın yükselişe devam edecek mi? Yatırım yapmak isteyenlerin ilk uğrak noktası olan altın, yükseliş ve alçalışları ile yatırımcısını heyecanlandırmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna arasında yaşananlar, ABD-ÇİN gerilimi, Trump'ın küresel piyasalarda oluşturduğu belirsizlikler, dünyada oluşan jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırmaları gibi etkenler altının yükselmesine veya düşmesine neden oluyor.

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ALTIN İÇİN OLUMSUZ SENARYO

Trump'ın etkisi ile altının uluslararası piyasalarda ons tarafında 4 bin dolar seviyesine yaklaşılabileceği tahmin ediliyor. Dünya Altın Konseyi, altın için yaptığı değerlendirmede ABD'yi işaret etti. Konsey, ABD’nin tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmeler nedeniyle altın için olumsuz senaryo olmadığını vurguladı.

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4 BİN DOLAR SEVİYESİ YÜZDE 30 İHTİMAL

ABD merkezli varlık yönetimi devi State Street altın için, "Stagflasyonun sonlanması ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi makroekonomik koşullar gerçekleşirse, altının 6 ile 9 ay içerisinde 4 bin dolara yaklaşması olası. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 30 olarak hesaplanıyor" sözlerini kullandı.

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ALTIN 5 YILDA 11'E KATLANDI!

Hem küresel gelişmelerin etkisiyle ons altının rekordan rekora koşması hem de dolardaki yükselişle gram altın fiyatı son 5 yılda neredeyse 11’e katlandı. 5 yıl önce 366 lira olan gram altının fiyatı geçen haftayı 4.291 liradan tamamladı. Bu dönemde gram fiyatı yüzde 1.072 oranında yatırımcısına kazandırdı. Böylece 100 bin liralık tasarruf, gram altında 1 milyon 172 milyon liraya ulaştı.

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YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcı için önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, altın için şu şekilde bir değerlendirmede bulundu:
"Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Kısa vadede yine yatırımcısı kar satışlarını bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerekiyor. Kısa vadeli düşüşlerde teknik olarak takip edeceğimiz bazı seviyeler var. Mesela ons altın tarafında 3 bin 180 dolar, gram altın tarafında 4 bin 050 lira seviyesi. Ama devamında tekrar yıl sonuna kadar asıl hedef gram altın tarafında 4 bin 500 lira, ons altın tarafında 3 bin 500 dolar seviyesi. Kar satışlarını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz."

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.184,71
4.185,18
% 0.2
09:14
Ons Altın / TL
130.146,71
130.184,57
% 0.15
09:29
Ons Altın / USD
3.317,86
3.318,25
% 0.23
09:29
Çeyrek Altın
6.695,54
6.842,77
% 0.2
09:14
Yarım Altın
13.349,11
13.685,41
% 0.19
09:14
Ziynet Altın
26.782,16
27.287,37
% 0.2
09:14
Cumhuriyet Altını
28.301,00
28.729,00
% 1.22
13:04
Hissenet
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